    大學學測》台中考生喊數A考題難寫不完 估頂標可能下降

    2026/01/17 11:53 記者蘇孟娟／台中報導
    大學學測上午考數A，台中考生喊難寫不完 。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測首節考試數A結束，台中考生哀嚎「時間不夠用」，有考生說，手寫題最後一題連環題，計算量大且複雜，其中一個環節算錯，就解不出最後答案，根本算不完，「連班上數學高手都比平常多花20分鐘才寫完」，衝擊高分群，考生反映，今年頂標可能下降，要拿15級滿分難度變高。

    台中一中蔡姓考生指出，今年難題數量跟去年差不多，約2、3題，但難題變「難上加難」，拿15級分滿級分的難度變高，其中一題多選題甚至5個選項都要逐一計算完，才能知道正確答案；手寫題最後一題更是「難上加難」，不但解題方向轉數個彎，計算量又超大，每個環節都要計算正確，才能算出最終答案，他最後算不完。

    台中一中黃姓考生也說，今年單選題算簡單，主要難在2、3題的難分題難度加深，衝擊高分群，也成為能否拿15滿級分的關鍵，他也來不及算完，因為沒寫完，前面容錯率下降，要拿滿級分的難度提昇，今年頂標分數恐下降，「他都沒心情考下一科了」。

    兩人還說，班上「數學高手」也說，比平常多花了20分鐘才解完，連高手都面臨挑戰。

