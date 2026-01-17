為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》數A考生反應兩極！非選題難度大 選擇題是送分題

    2026/01/17 11:37 記者孫唯容／台北報導
    今天是115學年度大學學測第一天，考試前考生最後衝刺。（記者方賓照攝）

    今天是115學年度大學學測第一天，考試前考生最後衝刺。（記者方賓照攝）

    115學年度大學學測今天正式登場，依據試程安排，上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A；考生反應兩極，有人認為模擬考較難，有人認為模擬考較為簡單，不過多數考生皆認為「非選題」的題組不容易作答，選擇題幾乎是「送分題」。

    樟樹國際實中蔡同學指出，數A相對比模考再難一點，這次沒有看到時事題，寫起來最難的是「非選題」，特別是最後一題，要算出四邊形最底下的面積，確實很不容易寫「以自己的實力算不出來」，但是自己模擬考也都有考到均標，對於想上的學校有信心。

    康橋高中林同學說，數A跟模擬考的程度差不多，不過自己對於三角形的題型不太熟，相對選擇題而言，非選題以幾何題型為主，難度比較高，推估自己應該可以考到七、八級分。

    秀峰高中白同學也認為，本屆考題不難，但是最後一題非選題很難，自己看不太懂。秀峰高中蔡同學則說，覺得模擬考比較困難，非選題沒有很難寫，最後一題自己有順應答，對於答案還是有信心。

    南港高中陳同學說，跟112年、114年比起來簡單一點，但是又比113年困難一點，非選題給的線索不多，要多想兩次才能把答案寫出來。松山高中曾同學表示，自己是重考生，整體比起去年而言簡單，選擇題偏「送分題」，表現會優於去年。

    今天是大學學測第一天，考試前考生最後衝刺。（記者方賓照攝）

    今天是大學學測第一天，考試前考生最後衝刺。（記者方賓照攝）

    115學年度大學學測今天正式登場，依據試程安排，上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A。（記者孫唯容攝）

    115學年度大學學測今天正式登場，依據試程安排，上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A。（記者孫唯容攝）

    考生反應兩極，有人認為模擬考較難，有人認為模擬考較為簡單，不過多數考生皆認為「非選題」的題組不容易作答，選擇題幾乎是「送分題」。（記者孫唯容攝）

    考生反應兩極，有人認為模擬考較難，有人認為模擬考較為簡單，不過多數考生皆認為「非選題」的題組不容易作答，選擇題幾乎是「送分題」。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播