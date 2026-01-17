鳳頭蒼鷹胸口染血躺路邊 林保署伸援後送救治

受傷的鳳頭蒼鷹是二級保育類野生動物。（林保署台東分署提供）

林業保育署台東分署關山工作站15日上午8時接獲民眾通報，有一隻受傷猛禽待援。關山站立即派遣2名森林護管員前往救援，經初步辨識，受傷的是二級保育類野生動物─鳳頭蒼鷹，被民眾發現時已落在地面無法飛行，目前已被送往野灣野生動物保育協會救治。

分署表示，被發現的鳳頭蒼鷹胸口羽毛帶有血跡，窩在路邊無法飛行，被護管員手到擒來，尚無法知悉受傷原因，另，近年來民眾於道路、農地或居住環境周邊發現野生動物受傷或受困的案例時有所聞。為使野生動物能即時獲得專業救援，同時避免民眾因不當接觸而發生危險，呼籲務必立即通報，並採取適當應對措施。

分署提醒，若發現野生動物受傷時，第一時間除立即通報外，切勿自行抓取或處理，以免動物因驚嚇或疼痛而出現抓咬行為，不僅可能造成自身受傷，也可能對野生動物造成二次傷害。通報後可將動物隔離在安全空間（如關門等），若情況允許，可在安全距離下以紙箱、布類進行簡易遮蔽，降低動物緊迫感，並保持環境安靜，等待專業救援人員到場處理。也請立即撥打1999縣民專線及林業保育署24小時免付費專線0800-000-930，也可就近通報林業保育署各地工作站，尋求協助。

鳳頭蒼鷹置於籠中並蓋上布，可使其情緒更加穩定。（林保署台東分署提供）

