台灣虎航招募60名空服員 2400人報名競爭激烈

台灣虎航今天舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名，吸引近2400人報名，經初步書面資料篩選後，約1200名應試者進入初試階段，爭奪僅2.5%錄取門檻，競爭相當激烈。

看好2026年旅遊市場將持續成長，以及新一代機隊與航點的持續擴張，台灣虎航發布新聞稿表示，這次客艙組員招募預計錄取60名，自去年底開放報名以來，短短兩週便吸引近2400名懷抱航空夢的民眾投遞履歷，經初步書面資料篩選後，約1200人進入今天初試階段。

今天初試現場，應試者首先須進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試，面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。

台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗、具備團隊精神的虎寶虎妞。

通過初試的應試者，後續仍有複試，台灣虎航指出，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核，錄取者預計在今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為台灣虎航的客艙組員。

至於福利制度部分，台灣虎航表示，自今年1月1日起正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。

台灣虎航現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門、泰國及越南，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航表示，隨著日前公布「領航四部曲．定義新飛行」的發展願景，配合第三代機隊引進的持續成長運能需求，預期也將持續辦理機組人員招募。

