為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣虎航招募60名空服員 2400人報名競爭激烈

    2026/01/17 10:55 中央社
    台灣虎航今天舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名，吸引近2400人報名，經初步書面資料篩選後，約1200名應試者進入初試階段，爭奪僅2.5%錄取門檻，競爭相當激烈。（資料照）

    台灣虎航今天舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名，吸引近2400人報名，經初步書面資料篩選後，約1200名應試者進入初試階段，爭奪僅2.5%錄取門檻，競爭相當激烈。（資料照）

    台灣虎航今天舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名，吸引近2400人報名，經初步書面資料篩選後，約1200名應試者進入初試階段，爭奪僅2.5%錄取門檻，競爭相當激烈。

    看好2026年旅遊市場將持續成長，以及新一代機隊與航點的持續擴張，台灣虎航發布新聞稿表示，這次客艙組員招募預計錄取60名，自去年底開放報名以來，短短兩週便吸引近2400名懷抱航空夢的民眾投遞履歷，經初步書面資料篩選後，約1200人進入今天初試階段。

    今天初試現場，應試者首先須進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試，面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。

    台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗、具備團隊精神的虎寶虎妞。

    通過初試的應試者，後續仍有複試，台灣虎航指出，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核，錄取者預計在今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為台灣虎航的客艙組員。

    至於福利制度部分，台灣虎航表示，自今年1月1日起正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。

    台灣虎航現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門、泰國及越南，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航表示，隨著日前公布「領航四部曲．定義新飛行」的發展願景，配合第三代機隊引進的持續成長運能需求，預期也將持續辦理機組人員招募。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播