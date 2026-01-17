為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北橫明池路段坍方加固路基 1月底前禁15噸車通行

    2026/01/17 10:41 記者王峻祺／宜蘭報導
    北橫台7線明池路段坍方，公路局進行加固路基工程，1月底前禁止15噸以上車輛通行。（公路局東分局提供）

    北橫台7線明池路段坍方，公路局進行加固路基工程，1月底前禁止15噸以上車輛通行。（公路局東分局提供）

    受宜蘭地震及降雨影響，北橫公路台7線68.7公里（明池路段）上邊坡在13日清晨發生大量土石崩落，坍方量體約600立方公尺，造成道路阻斷；公路局14日中午搶通，但因路基流失、道路寬度縮減，考量用路人安全及後續加固路基工程，即日起至31日前，禁止15噸以上車輛通行。

    公路局東區養護工程分局表示，北橫台7線68.7公里明池路段，因近日東北季風降雨及地震影響，13日早上7點10分發生無預警上邊坡坍方阻斷交通，經獨立山工務段搶修團隊，調派搶修機械及人員，現場積極搶災後，14日中午12點搶通。

    東分局指出，因災害路段災情造成部分路基流失，道路寬度縮減情形，考量用路人安全，禁止總重15噸以上車輛通行，後續將持續進行邊坡保護、路基加固等搶修工程，提升災害路段抗災能力，為施工需要並兼顧人車通行安全，現場採人員機動管制警戒通行。

    東分局強調，另高山道路易起濃霧難以掌握，且邊坡不穩定狀況，仍不排除實施預警性道路封閉。

