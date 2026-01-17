轎車突故障卡路口 北市警徒手推車排除

文山二分局萬盛派出所員警獲報趕抵，除了在場指揮交通，也與維修人員合力徒手將車推至路旁，迅速化解路口危機。（記者鄭景議翻攝）

劉姓女子前日中午駕駛轎車行經台北市文山區羅斯福路5段與興隆路1段路口時，車輛疑似因為引擎過熱突然故障，甚至出現煞車異常與疑似暴衝跡象，情急之下只能將車停在路口中央，導致後方車道受阻回堵。文山二分局萬盛派出所員警獲報趕抵，除了在場指揮交通，也與維修人員合力徒手將車推至路旁，迅速化解路口危機。

文山二分局萬盛派出所指出，警員黃章傑、許哲維前日中午執行巡邏勤務時，接獲報案指稱有轎車動彈不得，嚴重影響交通通行。員警趕赴現場後，發現該輛轎車停在車流量龐大的路口中央，劉姓駕駛一臉焦急地向警方表示，車輛在行駛中引擎溫度突然飆高，隨後煞車系統也發生異常，甚至感覺車子有不正常暴衝情形，他擔心釀成嚴重車禍，才趕緊將車停下。

由於該處路段為交通要道，故障車輛造成後方車流嚴重受阻，員警隨即在現場引導後方車輛繞道，避免發生二次碰撞。隨後劉男通知的汽車維修人員抵達現場，員警為了爭取時效，主動上前與維修人員配合，眾人合力徒手將這輛重達1千多公斤的故障轎車推移到路邊安全處，讓受阻的車道在短時間內恢復暢通。

文山二分局提醒，民眾開車上路前應確實檢查車輛狀況，包括電瓶、輪胎、引擎、大燈是否正常運作，並確認油料充足，養成定期保養習慣。若不幸在路口發生拋錨，應立即開啟警示燈，並在車後方適當距離放置警示標誌，以降低追撞風險，共同維護道路交通安全。

