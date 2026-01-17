為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大鵬灣新局2-2》打造高爾夫球渡假天堂 挑戰重重

    2026/01/17 10:16
    未來遊二區預計規劃模樣。（鵬管處提供）

    記者陳彥廷／專題報導

    大鵬灣國家風景區新的開發商計劃將遊二區打造成「濱灣高爾夫球渡假天堂」，但退場的前BOT商大鵬灣開發公司，也曾提出過要打造高爾夫球場的計畫，卻因環評問題頻頻卡關，只好打退堂鼓，未來要重啟高球場的爐灶，挑戰甚多。

    大鵬灣開案發中的遊一區面積約115公頃，遊二區、遊三區分別為52及42公頃，其中遊二區早在大鵬灣開發公司年代就曾計劃開發為高球場，但始終無法通過環評而作罷，並於2013年間提出修改契約終止遊二區開發。

    大鵬灣遊二區開發計劃過去送環評時，因評估高球場使用的除草劑恐污染大鵬灣水質，故無法獲得通過，接手的崴翎公司是否會重蹈覆轍，備受關注。

    大鵬灣國家風景區管理處表示，高球場科技及場地設計的技術日新月異，該處樂觀其成，希望成為國內具示範性質的海濱高球場，並引進國際級高球賽，吸引國內外遊客造訪。

    崴翎公司說，大鵬灣高球場將以「淨零永續低碳」為主軸規劃，營運時優先聘用在地人才，帶動地方高爾夫球運動風氣，成為高球選手搖籃的基地，並串聯周邊商家形成旅遊產業鏈。

    大鵬灣附近居民表示，新的BOT廠商進駐後，期盼大鵬灣觀光能從此起飛，帶動地方商機，並建議政府加強交通建設，交通網是觀光的命脈，高捷南延屏東案應與高屏溪北側的工程分頭進行興建，為日後人潮準備好完善的交通網絡。

    相關新聞：大鵬灣新局2-1》重啟BOT招商成功 觀光注入活水

    鵬灣大橋夜景。（記者陳彥廷攝）

    位於遊一區的台灣燈會主燈巨鮪來富。（記者陳彥廷攝）

    鵬灣大橋開橋供帆船返航。（記者陳彥廷攝）

    未來遊二區預計規劃模樣。（鵬管處提供）

