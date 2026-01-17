看完蜷川實花個展有感 矢板明夫：台灣成為藝術能被尊重的地方

蜷川實花與矢板明夫。（圖擷自矢板明夫臉書粉專）

日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花個展昨起在台北登場，日本資深媒體人矢板明夫受邀參加展覽開幕與內部導覽，這場展覽讓他深受震撼，他坦言，「離開展場時，忽然有一種很清楚的感覺：當藝術需要一個能正常發生、被尊重的地方，台灣正在扮演這樣的角色。希望台日之間，這樣的交流能不斷持續下去，成為一種日常」。

矢板明夫昨於社群平台發文提及，這幾年有一個很明顯的變化，那就是不少原本活躍於亞洲各地的一流日本藝術家，開始頻繁出現在台灣。蜷川實花就是其中一位。

原因其實很簡單。在亞洲某些地方，文化交流變得愈來愈困難；而在台灣，藝術是可以被完整呈現、欣賞、充分被討論的。她是日本當代重要的攝影與影像藝術家，以強烈色彩與生命意象聞名，作品橫跨攝影、電影與裝置藝術。

這不是她第1次來台灣了。對許多台灣藝術愛好者而言，這個名字並不陌生。這次在台北華山舉辦的新展覽，是她近年規模最大、也最完整的一次嘗試。我受邀參加她在台灣的展覽開幕與內部導覽。身為記者，我看過不少藝術展，但這一場，還是讓我感到有些震撼。

這不是光看照片就能理解的展覽，也不是一個適合快速瀏覽的展覽。觀眾必須走進空間裡，被色彩、光線與影像包圍，慢慢走、慢慢看。蜷川實花原本以攝影創作為主，近年開始大量嘗試立體與空間裝置。這次展覽名為《彼岸之光，此岸之影》，內容圍繞生命、存在與時間感。

現場我看到她的創作團隊，也看到不少特地前來的台灣年輕創作者與文化工作者。活動結束後，她與他們交談，氣氛自然，沒有距離感。

矢板明夫坦言，「離開展場時，我忽然有一種很清楚的感覺：當藝術需要一個能正常發生、被尊重的地方，台灣正在扮演這樣的角色。希望台日之間，這樣的交流能不斷持續下去，成為一種日常」。

