    首頁 > 生活

    大鵬灣新局2-1》重啟BOT招商成功 觀光注入活水

    2026/01/17 10:10
    大鵬灣國家風景區管理處與在地觀光團體於去年年底的暖冬派對，單日就吸引逾萬人湧入欣賞煙火及無人機表演，摩肩擦踵的程度，讓人憶起台灣燈會時的熱鬧，鵬管處也在新曆年的最後一天和崴翎公司簽約。（鵬管處提供）

    記者陳彥廷／專題報導

    大鵬灣國家風景區曾在2019年台灣燈會期間打響知名度，但當時的BOT廠商大鵬灣開發公司卻在燈會後無預警宣告「解約」，該風景區因此停擺至今，直到去年底重啟BOT後才有廠商接手，崴翎公司預計投資80億元開發遊二區，將為當地觀光注入新活水。

    大鵬灣國家風景區在2004年起由大鵬灣開發公司取得遊一區至遊三區的特許經營50年，是當時台灣規模最大的觀光類BOT案，開發商陸續打造國際賽車場、東方渡假酒店、卡丁車場及水上教堂等設施後，卻在2019年宣布退場，並對外宣稱已投入30億元開發，期間除台灣燈會外，觀光人潮並無太大起色。

    大鵬灣在台灣燈會璀璨輝煌後，觀光開發停擺多年，觀光署重新修訂合約範本及BOT方針，將原本遊一到遊三區包套方式改成3區各1案、共3案的模式招商，其中的遊二區因為是素地，具備易於規劃的優勢，在去年順利招商，於12月31日與崴翎公司完成簽約，為大鵬灣開發開啟新局。

    大鵬灣國家風景區管理處長王玟傑說，大鵬灣擁有絕佳的潟湖景致，遊二區擁有鵬灣大橋夕陽的絕美位置，崴翎公司預計將投資逾80億元開發，可望將大鵬灣地區升級為具備國際競爭力的「海洋休閒度假勝地」；遊一區與遊三區也已成功招商，今年第一季就能完成議約作業。

    崴翎公司董事長鄭宜芳指出，將把大鵬灣遊二區打造成為「濱灣高爾夫球渡假天堂」，分年興建符合國際標準的18洞高爾夫球場及會館，提供高品質飯店式渡假住宿、餐飲等服務，包含環境影響評估、相關執照申請等作業，預計9年後進入全區營運。

    相關新聞：大鵬灣新局2-2》打造高爾夫球渡假天堂 挑戰重重

    2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」。（記者陳彥廷攝）

    鵬灣大橋白天模樣。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣國家風景區管理處與在地觀光團體於去年年底的暖冬派對，單日就吸引逾萬人湧入欣賞煙火及無人機表演，摩肩擦踵的程度，讓人憶起台灣燈會時的熱鬧，鵬管處也在新曆年的最後一天和崴翎公司簽約。（鵬管處提供）

