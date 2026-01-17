花蓮溫泉2-1》趕走泡湯客人好心酸！「紅葉溫泉旅社」盼早日重新營業

紅葉溫泉旅社已經在去年底取得土地合法租約，一月許多旅客看到新聞跑來卻發現尚未營業，失望而歸。（記者花孟璟攝）

記者花孟璟／花蓮專題報導

花蓮萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」去年底與鄉公所簽約承租原住民保留地，1月份因為冷氣團、寒流一波接一波，許多遊客誤以為紅葉溫泉重新營業，沒想到攜家帶眷去享受卻吃閉門羹，旅社主人看著遊客一車車進來，卻只能把遊客推出去，心情超無奈！業主之一游美雲說，今年農曆年旺季應該是趕不上了，希望年底前可恢復營業。

萬榮鄉公所去年12月30日與紅葉溫泉旅社業者呂氏家族簽約，完成原住民保留地合法承租，消息還登上新聞版面，花蓮市遊客劉先生禮拜天趁著冷氣團來襲，開車載一家大小到瑞穗泡溫泉。「半個月前看到新聞，一直很想重溫紅葉溫泉」！劉先生說，車到旅社門口仍有圍籬及「內部重整、暫停營業」標示，他不死心，入內詢問仍得到「溫泉管線剪掉了、不可能泡湯」的消息，只好帶著家人回頭到瑞穗溫泉泡湯。

業者呂淑真說，週六、日又逢冷氣團報到時，上門來問的人很多，「客人都走到門口了，還要叫對方不要來，心情真的很悶｣！她說，很感謝鄉長、代表會全力幫忙，他們終於重新釐清地籍和行政程序補正，完成合法承租，租約9年。但因為5年沒開了，加上前年10月康芮颱風的淹水有灌進浴室、門窗破損，都需要整理修繕，不是一天兩天就能恢復，取得旅館登記的消防法規很嚴格，老房子整修能否取得合法，也是需要克服的難題。

紅葉溫泉位於萬榮鄉紅葉村，居民多為日治時代從立霧溪遷移到萬榮鄉的太魯閣族、賽德克族群，然經營紅葉溫泉旅社的呂氏家族其實是客家人。原來，經營溫泉第一代呂傳連是新竹關西人，日治末期偕妻及5名子女舉家搬到花蓮，先是在銅門幫日本人蓋水力發電所，戰後到萬榮鄉紅葉村山上種水果務農，後在介紹下，1962年向「葉黃月」買下日本時代曾是警察溫泉療養所的紅葉溫泉旅社。

呂傳連媳婦游美雲說，當時公公花新台幣6萬元購買房屋，契約保存至今，溫泉旅社是公公的3個兒子及後代家族共同持有，土地則是承租國有地，政府劃設原住民保留地時又錯過公告登記，但「土地不是自己的，申請什麼都不行，全部卡住」。她說，現在好不容易取得合法承租，但包括申請溫泉水權、旅館業登記證等行政程序，縣府要求「全部重來」，照官方的行政效率「今年農曆年是一定來不及」，只能期盼今年10月底前完成所有程序、重新開放。

對此，縣府觀光處表示，目前僅收到原民處會辦公文，同意業者使用原住民保留地的簽文，已提醒業者後續要營業，需依規定盡快送件旅館設立申請及溫泉標示牌。

花蓮萬榮鄉紅葉溫泉旅社，因為太久沒營業整理，門窗有破損。（記者花孟璟攝）

紅葉溫泉旅社的個人湯屋區大門深鎖停業。（記者花孟璟攝）

紅葉溫泉旅社日本老屋，長廊、和室房間構造仍保存至今。（記者花孟璟攝）

紅葉溫泉內設施老舊，雖然沒有外溫泉嶄新的溫泉飯店漂亮，但泉質好仍吸引遊客，5年沒營業讓許多人只能懷念。（記者花孟璟攝）

紅葉溫泉旅社第一代經營者呂傳連（右三）是新竹關西客家人，在溫泉旅社前與妻子及三個兒子兩個女兒的家族照片，就掛在旅社櫃台上方。（記者花孟璟翻攝）

紅葉溫泉旅社現況，由於縣府要求取得旅館登記，老房子要突破消防法規困難重重。（記者花孟璟攝）

