花蓮溫泉2-2》隔一條紅葉溪分出「金銀雙湯」 媲美日本有馬溫泉

百年瑞穗溫泉的戶外湯池，連地面都結滿沉積物，遠望果真是遍地黃金。（記者花孟璟攝）

記者花孟璟／花蓮專題報導

日本的有馬溫泉以「黃金雙湯」聞名，花蓮瑞穗溫泉區也有黃金雙湯，外溫泉擁有富含鐵質、泉質呈現黃色的「金湯」，內溫泉則是透明無色的「銀湯」，兩種不同泉質的溫泉只隔一條紅葉溪，來一次就有兩種泉質的享受。

瑞穗溫泉區在日治時期就赫赫有名，1919年被日本人發現、設警察溫泉療養所，1922年又新設公共浴場「滴翠閣」，分別為現在的內溫泉紅葉溫泉旅社、外溫泉瑞穗溫泉，日本時代進入溫泉區的道路兩邊還種了整排的樟樹，戰後還被花蓮縣文獻委員會選為花蓮八景「紅葉尋蹊」指的就是老樹隧道的景色，可惜老樹後來被砍光，近年改植台灣欒樹。

內溫泉因腹地較小，只有萬榮鄉紅葉村內一家紅葉溫泉旅社，外溫泉在地勢平坦的瑞穗鄉瑞祥村，包括瑞穗天合等溫泉觀光飯店、溫泉民宿林立；特別的是，內溫泉、外溫泉只隔一條紅葉溪，距離只有2公里，泉水顏色卻完全不同。

紅葉溫泉旅社所在的內溫泉，露頭在紅葉溪右岸加星山東麓的雲母片岩裂隙，水質清澈透明、無結垢物，是PH值6.5「硫酸鹽碳酸氫鈉泉」，透明泉質相當於有馬溫泉「銀湯」；外溫泉瑞穗溫泉的露出地層是紅葉溪右岸的虎頭山南麓黑色片岩，露頭就在旅社後方的山坡上，泉水色澤黃濁，富含紅色鐵質，還會在水面結晶出現白色溫泉花，溫泉湯色有如黃金。

1930年日本人調查「臺灣的礦泉」，附有一張瑞穗溫泉公共浴場的圖片。（記者花孟璟翻攝）

花蓮瑞穗溫泉的黃金湯，表面會結晶「溫泉花」。（記者花孟璟攝）

也是百年老店的瑞穗溫泉，在鳳林分局紅葉派出所後方半山腰，日本時代曾是瑞穗庄役場的公共浴池。（記者花孟璟攝）

