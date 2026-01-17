肯德基蛋撻亂象才挨轟 小編「開玩笑」回應再引爆網友怒火

肯德基近日突宣稱，販售多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，後來卻只是將蛋撻換成超極酥，並非真的完全沒有蛋撻，這樣的發展也惹怒網友。（圖擷自臉書）

肯德基近日突宣稱，販售多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，後來卻只是將蛋撻換成超極酥，並非真的完全沒有蛋撻，這樣的發展也惹怒網友，砲轟「這種爛梗玩不膩嗎？」之後有網友更發現，小編在回應質疑時又持續用開玩笑的方式亂回，讓網友進一步砲轟「根本公關災難」、「好笑嗎？短期內真的不會吃」、「是不是欠台灣人抵制」，質疑「小編還在開玩笑的回耶」。

針對近日傳出肯德基經典原味蛋撻即將走入歷史，肯德基臉書粉專「KFC」昨發文稱，原味蛋撻，已正式下架，不再販售。 全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

但在相關發文下方，小編的回應方式也引起網路非議，像是有網友質疑「果然猜到了，就換蛋塔皮而已」、「你們所有員工真的很可憐」、「我決定2026年不吃肯德基了」、「等等吃漢堡王」，小編竟回應稱「還是改去7-11？」、「是在幫小編應援嗎」、「那2027可以回來吃嗎」、「可是漢堡王沒有蛋撻耶」，爭議回應再度引發網友批評。

在留言區可以看到網友紛紛批評「昨天排隊的人表示」、「你們是不是欠台灣人抵制」、「這樣很玩弄消費者，誰想出來的餿主意」、「這種行銷方式不可取，商譽很重要」、「已經第二次開這種玩笑了！要拒買了」、「該下架的是行銷團隊，不是原味蛋撻」。

也有網友指出「這種反向宣傳到底怎麼流行起來的」、「這種情緒性的飢餓行銷真的不行」、「小編還在開玩笑的回耶，一點都不會覺得欺騙的行銷方式不妥」、「真心覺得小編不可能會不知道這件事」、「小編是不是領完年終就要離職了？」

