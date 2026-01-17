喜迎福泰飯店進駐 藍晒圖文創園區招商5月登場

藍晒圖將於5月重新招商。（南市文化局提供）

隨著福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，並宣布引進希爾頓集團高端品牌落腳台南，可望西門路一帶觀光與商業動能升溫，也為鄰近的藍晒圖文創園區帶來新的發展契機。南市文化局表示，因應區域條件與產業環境變化，已啟動園區整體營運盤整，全面檢視空間配置、招商制度與營運模式，為下一階段轉型提前布局。

文化局指出，藍晒圖文創園區自2015年成立，去年正式邁入10週年，歷經疫情與颱風考驗，仍持續透過串聯在地社群、節慶活動與主題企劃，累積穩定人潮與話題，已成為台南具代表性的文創聚落。隨著福泰飯店與國際旅宿品牌即將進駐，加上鄰近刑務所園區持續整備，園區步行即可串聯保安路、國華街美食街區，以及司法博物館、美術館等重要文化節點，區域觀光與生活機能更加成熟，也為文創品牌創造更穩定的客源基礎。

文化局表示，藍晒圖從海安路牆面裝置藝術起步，轉型進駐西門路一段司法宿舍群，逐步形塑出獨具辨識度的園區樣貌。10年來已成功扶植近70個文創品牌進駐發展，不少品牌在園區扎根後跨域成長，展現台南長期深耕文創產業的成果。園區位處市中心，鄰近百貨商圈與旅宿設施，交通便利、人潮穩定，是國內外旅客評價甚高的人氣景點。

文化局指出，此次招商為園區成立以來規模最大的1次調整，原訂今年1月公告，因涉及制度修訂與跨機關整合，時程調整至5月。預計釋出8個旗艦區與9個微型工作室空間，並開放全區或複合式空間進駐，廣邀具文化創意潛力與多元能量的個人、公司及團隊參與。

文化局強調，招商期程調整配合福泰飯店進駐所帶來的區域利多，透過更完善的制度整備與整體規劃，期盼吸引更多新創與成熟品牌加入，讓藍晒圖在邁入下一個10年時，展現嶄新樣貌與持續成長動能。

