下週二氣溫驟降！北台濕冷 高山有機會降雪

氣象專家指出，今天西半部多雲時晴、東半部及大台北東側有短暫雨，預估週末假期至下週一天氣大致穩定，不過下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台越晚越濕冷，且下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，平地低溫降至8度左右。至於3000公尺以上高山也有降雪機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨台灣上空有仍有鬆散的中低雲，伴隨零星回波，山區及東半部局部少量飄雨。夜間「輻射冷卻」受到破壞，低溫又比昨晨略升。

吳德榮表示，今日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴；山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率；明日、下週一西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下週一晚起北台灣轉有雨。

吳德榮說明，下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

吳德榮也提醒，雖然低溫遠不如上波低，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。下週三、四3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右（太平山）則處在臨界值，是否會飄雪？氣溫還差一點，固態降水（冰霰、霧淞）或可預期。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週六至下下週一天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。

至於輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢。仍維持「1月颱、不侵台」的紀錄。

