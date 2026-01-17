為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市和樂獅子會寒冬送暖 捐贈若竹兒基金會31萬元

    2026/01/17 08:03 記者王善嬿／嘉義報導
    台北市「和樂獅子會」總監孟淑芬、分區主席陳金蔘及會長張幼鳳等人，捐贈31萬3000元善款，若竹兒教育基金會董事長林朋輝（右5）受贈。（嘉義縣政府提供）

    台北市「和樂獅子會」總監孟淑芬、分區主席陳金蔘及會長張幼鳳等人，捐贈31萬3000元善款，若竹兒教育基金會董事長林朋輝（右5）受贈。（嘉義縣政府提供）

    國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會，將關懷化為具體行動，日前總監孟淑芬、分區主席陳金蔘、會長張幼鳳等人參訪嘉義縣「若竹兒教育基金會」，並捐助社福金31萬3000元，嘉義縣政府社會局長張翠瑤致贈感謝狀，謝謝獅子會寒冬送暖善舉。

    捐贈儀式16日舉行，若竹兒智能發展中心憨兒帶來擊鼓表演，隨音樂擊鼓奏出心中喜悅與感謝。

    張翠瑤表示，感謝和樂獅子會會長及獅友對若竹兒的支持，讓工作團隊在照顧服務的路上更加堅定，也讓孩子們在人生道路上感受到社會滿滿的善意。

    孟淑芬指出，「獅子是朋友、家人和鄰居，有需求的地方，就會有我們。」這句話是獅子會的精神標語，和樂獅子會也親自實踐，將關懷化為具體行動，把善念化為長久陪伴，讓愛走進需要的地方。

    若竹兒教育基金會董事長林朋輝說，若竹兒智能發展中心服務18歲以上領有身心障礙手冊的智能障礙及智能障礙合併其它障礙者，另提供35位身心障礙者日托服務、40位全日型住宿服務，基金會每年營運資金近3000萬元，除政府補助外，仰賴企業與社會大眾的援助。

    林朋輝表示，為了要讓服務對象安心生活與學習，且確保各項照護服務不受經費影響而中斷，基金會將會持續努力，讓全體工作人員與憨兒們繼續安穩前行。

    台北市和樂獅子會日前參訪若竹兒智能發展中心。（嘉義縣政府提供）

    台北市和樂獅子會日前參訪若竹兒智能發展中心。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播