北市和樂獅子會寒冬送暖 捐贈若竹兒基金會31萬元

台北市「和樂獅子會」總監孟淑芬、分區主席陳金蔘及會長張幼鳳等人，捐贈31萬3000元善款，若竹兒教育基金會董事長林朋輝（右5）受贈。（嘉義縣政府提供）

國際獅子會300A1區台北市和樂獅子會，將關懷化為具體行動，日前總監孟淑芬、分區主席陳金蔘、會長張幼鳳等人參訪嘉義縣「若竹兒教育基金會」，並捐助社福金31萬3000元，嘉義縣政府社會局長張翠瑤致贈感謝狀，謝謝獅子會寒冬送暖善舉。

捐贈儀式16日舉行，若竹兒智能發展中心憨兒帶來擊鼓表演，隨音樂擊鼓奏出心中喜悅與感謝。

張翠瑤表示，感謝和樂獅子會會長及獅友對若竹兒的支持，讓工作團隊在照顧服務的路上更加堅定，也讓孩子們在人生道路上感受到社會滿滿的善意。

孟淑芬指出，「獅子是朋友、家人和鄰居，有需求的地方，就會有我們。」這句話是獅子會的精神標語，和樂獅子會也親自實踐，將關懷化為具體行動，把善念化為長久陪伴，讓愛走進需要的地方。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝說，若竹兒智能發展中心服務18歲以上領有身心障礙手冊的智能障礙及智能障礙合併其它障礙者，另提供35位身心障礙者日托服務、40位全日型住宿服務，基金會每年營運資金近3000萬元，除政府補助外，仰賴企業與社會大眾的援助。

林朋輝表示，為了要讓服務對象安心生活與學習，且確保各項照護服務不受經費影響而中斷，基金會將會持續努力，讓全體工作人員與憨兒們繼續安穩前行。

台北市和樂獅子會日前參訪若竹兒智能發展中心。（嘉義縣政府提供）

