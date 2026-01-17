為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社區資源一次搞懂 屏縣府補助款說明會1/22、1/24登場

    2026/01/17 07:35 記者羅欣貞／屏東報導
    泰武鄉佳興社區執行魅力社區活化計畫推動「瓦魯斯溪之詩－綠色療育旅遊振興計畫」。（屏東縣政府提供）

    泰武鄉佳興社區執行魅力社區活化計畫推動「瓦魯斯溪之詩－綠色療育旅遊振興計畫」。（屏東縣政府提供）

    為協助各社區協會團體及鄉鎮市公所，掌握補助計畫資源與申請方向，屏東縣政府將於本（1）月22日及24日舉辦「2026年度各項補助款提案暨社區好讚認證說明會」，透過說明各類補助計畫、專業輔導機制及社區好讚認證制度，協助社區依實際需求精準對接資源，強化組織運作與發展能量。

    過去曾有社區幹部參與補助款說明會後，回到社區將資源落實為具體行動。以泰武鄉佳興社區為例 ，向縣府申請魅力社區活化計畫推動「瓦魯斯溪之詩－綠色療育旅遊振興計畫」，整合河域文化、生態導覽、手作體驗與風味餐食，發展小團遊程並帶動居民分工投入，逐步建立社區可持續的旅遊服務模式。

    另以內埔鄉東寧社區為例，投入縣府共生社區計畫後，推動「喀嚓！拍出老東勢的伯公」跨世代攝影行動，結合在地文化與居民參與，規劃以世代交流、生活記錄及在地故事傳承為核心的系列活動，透過課程與實作促進不同年齡層參與與互動，逐步累積社區自我組織與行動能量，讓「共生」理念在社區日常中具體落實。

    說明會內容涵蓋社區好讚認證、魅力社區活化計畫、志願服務、社區共生計畫、社區規劃師輔導、多元就業、產業與在地特色發展、農村再生、自然環境及林地資源等多元議題，並另就民間團體補助要點與核銷注意事項進行說明，協助社區釐清申請計畫方式及核銷行政作業。

    屏縣府表示，說明會分兩場次，1月22日上午9時於東港聯合辦公大樓3樓大會議室舉行；24日上午9時於屏東縣政府北棟大樓2樓205多媒體室。線上報名至1月18日晚間11點截止。

    內埔鄉東寧社區執行共生社區計畫推動「喀嚓！拍出老東勢的伯公」跨世代攝影行動。（屏東縣政府提供）

    內埔鄉東寧社區執行共生社區計畫推動「喀嚓！拍出老東勢的伯公」跨世代攝影行動。（屏東縣政府提供）

