    生活

    高雄市區就能欣落羽松！凹子底森林公園冬季限定美景

    2026/01/17 00:09 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鼓山凹子底森林公園落羽松變色，與湖水相輝映如詩如畫。（記者陳文嬋攝）

    高雄市凹子底森林公園生態池畔種了一大片落羽松，冷氣團一波接一波，日夜溫差大，落羽松變色換新裝，綠、黃、橘紅色交織，與湖水相輝映，如詩如畫，彷彿置身國外，成為冬季限定美景。

    鼓山區凹子底森林公園占地17.2公頃，原配合北高雄都市發展與生態滯洪需求規劃建置，特別選用落羽松作為主要樹種，兼顧景觀與生態功能，現有62株落羽松，歷經15年生長，氣根明顯、樹形完整，在高雄充足日照下，呈現豐富層次感。

    冷氣團一波接一波，加上輻射冷卻影響，日夜溫差變化大，落羽松換上暖色系新裝，呈現綠、黃、橘紅色，葉色飽和、層次明顯，是落羽松最美時段，也是最佳觀賞期。

    最受歡迎觀賞點為景觀木棧道，站在木棧道上可平視整排落羽松，欣賞落羽松倒映水面，與實景交融美景，還有綠頭鴨優游其中，最佳拍攝時段是下午3至5點，側光映照橘紅色葉片，突顯色彩層次感。

    環保局說，高雄氣候適宜，落羽松每年12月底開始變色，葉尖由綠轉黃，揭開季節更迭序幕，1月中至2月初，樹葉逐漸轉為焦糖橘紅色，充滿詩情畫意，2月底至3月間，葉片如羽毛般飄落一地，正是落羽松名稱由來。

    環保局也提醒，賞景務必愛護樹木，拍照避免踩踏草地與樹根，維護植物健康，多搭乘大眾運輸，隨手帶走垃圾，維護公園自然環境與整潔品質。

    凹子底森林公園落羽松變色，進入最佳觀賞期。（記者陳文嬋攝）

    凹子底森林公園落羽松變色，與湖水相輝映如詩如畫。（記者陳文嬋攝）

