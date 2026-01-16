被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

網友分享，鹹酥雞攤的「炸高麗菜」，好吃到發瘋。示意圖。（資料照）

鹹酥雞是台灣國民美食，尤其是在消夜時間來上一袋，總是療癒人心。對此，有網友分享鹹酥雞攤位裡最被低估的品項，直呼「炸高麗菜」很少人點，但「好吃到發瘋」。

一名網友在Threads發文分享，他第一次點炸高麗菜時直接原地嚇爛，沒想到這項平常不會點的品項會那麼美味，直言是「好吃到發瘋」，並發問網友，「還有什麼是鹽酥雞店最被低估的品項？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛表示，「炸高麗菜真的超好吃！之前在鹹酥雞店打工才知道有炸高麗菜，一定要搭配脫油機（但沒什麼用還是超油）撒胡椒粉+一點點梅粉很讚」、「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次超好吃，但很油媽呀」、「台灣的高麗菜是全球最好吃，怎麼料理都好吃」。

此外，許多網友推薦各自心中的品項，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「炸蛋餅皮」、「推炸櫛瓜」、「有一次吃到炸苦瓜！好讚！又苦又爽，名副其實苦中作樂」、「炸綠花椰」、「我個人最愛是，炸白花椰菜，目前只有苗栗看過了」、「我唯一服的是炸牛蒡，但是現在鹹酥雞店幾乎找不到了嗚嗚嗚」、「唯一推薦小黃瓜」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法