開車去吃羊肉爐點「不加酒」 店員送錯湯還回：沒關係測不出來

天氣漸轉冷，許多人喜歡吃羊肉爐來補補身，不過要注意湯頭含米酒與酒駕。有網友開車到知名羊肉爐店用餐，點了不含米酒的湯頭，送上時卻有濃濃酒味，向店員反映，對面卻說「沒有關係，一點點酒測不出來」，讓他相當傻眼。

網友在臉書社團「爆料公社」說，前幾天去羊肉爐店用餐，因為是開車去，刻意點了不加米酒的湯頭，沒想到湯鍋送來時，散發著濃濃酒味，他總共向3名服務生反映，但沒人願意處理，甚至有店員說「沒有關係，一點點酒測不出來」，讓他相當生氣。

網友說明，酒駕茲事體大，他舀一碗湯到小碗中，連同「不加酒」的點餐App畫面，拿到櫃台反映，櫃台才總算願意幫他換成不加酒的湯頭，但全程沒有一句對不起，而是一副不耐煩的臉色。他氣得直呼，「或許喝了他們的湯頭真的測不出酒駕，但送錯餐卻一再塘塞，不願意更換，這種態度實在很糟，若再有人開車去吃的，一定要注意」。

貼文曝光後，網友紛紛說，「店家這樣不行」、「身為職業駕駛 絕對抵制這種店」、「都特別備注不要酒了還加，不管是開車或是有小朋友都會有這種需求的，到底在不耐煩什麼啊店家」、「出錯餐還不認錯，很糟」、「名店說真的根本不鳥你，反正他們認為生意好不缺你一個」、「什麼叫做一點點酒測不出來，就是有這種無良店家，害死一堆人」、「這間我也不會再去光顧」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

