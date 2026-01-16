不只鹿角蕨 空氣鳳梨也成上板植物 秒變「馬年旺來」

新豐教會關懷社區長者，開辦園藝療癒課程，學員們開心展示手作空氣鳳梨上板植物的成果。（記者吳俊鋒攝）

農曆春節將至，應景的園藝盆栽陸續推出，不只鹿角蕨，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班也讓體型較迷你的空氣鳳梨，成為上板植物的主角，結合生肖動物的鋁線字體創作後，秒變象徵「馬年旺來」的綠色掛飾，討喜的居家布置，意外深受歡迎，堪稱「小兵立大功」。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌今天到關廟區新豐教會進行園藝療癒的推廣課程，他選用了有吉祥寓意的空氣鳳梨，包含虎斑章魚、綠葉狐尾，以及檸檬、福果、德魯伊等小精靈系列的各式品種，讓學員手作年節應景的上板植物。

請繼續往下閱讀...

學員有60人，多以銀髮族為主，黃毅斌說，其實DIY過程並不難，先在木板上貼著寫有平安、健康或如意的春聯，並直接用鋁線創作出螺旋、愛心等趣味圖騰，甚至是「馬」字造型，再搭配空氣鳳梨，懸掛在牆面，就打造成年節最應景的園藝布置。

黃毅斌指出，鳳梨分成4大類，除了可食用的各品種鮮果鳳梨之外，還有觀花或觀葉的觀賞鳳梨，還有積水鳳梨與空氣鳳梨，取台語諧音，即為旺來，由於名稱討喜，是年節期間的吉祥植物，常被運用於應景的園藝布置。

黃毅斌表示，上板植物以鹿角蕨最常見，但空氣鳳梨也可以巧妙運用，尤其照顧容易。他提醒，每週泡水1次，每次1分鐘，先甩一下之後再掛置，觀賞期很長，再結合祝福春聯與鋁線創作，立刻成為「馬年旺來」的園藝植物，喜氣洋溢。

學員們專心聽講，進行空氣鳳梨上板植物的製作。（記者吳俊鋒攝）

空氣鳳梨成為上板植物，搭配鋁線創作，秒變「馬年旺來」的綠色吉祥掛飾。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法