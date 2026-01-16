為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    房子被盜賣？員林4200人收「980萬元交易登錄」簡訊 地政所認了

    2026/01/16 22:07 記者陳冠備／彰化報導
    今日不少員林市民收到「房產被賣980萬」簡訊，不少人嚇得以為房子被詐騙集團盜賣，結果竟是地政系統出包鬧烏龍。（民眾提供）

    差點以為房子被賣掉！彰化縣員林市今（16）日下午近4點，許多市民手機突然收到1則來自員林地政事務所的簡訊，內容顯示「實價登錄申報交易總價為980萬元」，讓不少人嚇得以為房子被詐騙集團盜賣。不過沒多久，地政事務所緊急發出更正簡訊澄清「系統異常」，才讓這場虛驚告一段落。

    「真的被嚇到最高點！」1位收到簡訊的市民表示，原本申請「地籍異動即時通」是為了防止房產遭盜賣，沒想到卻先被自家政府單位嚇出一身冷汗；也有民眾不敢相信，立刻打電話給家人核對地址，甚至直接撥打地政所查證。正當大家驚魂未定，手機又跳出一則新訊息：「因系統異常誤傳，請勿理會」，才讓民眾鬆一口氣。

    員林地政事務所解釋，由於1名曾登錄地籍異動服務的民眾近期有不動產交易，系統卻異常、將通知誤發給全區4200多名已註冊的民眾，導致眾人同時收到「980萬元交易登錄」訊息。

    事後地政所除了立即發送更正簡訊，也在臉書官網公開致歉，並已進行系統檢修。地政所呼籲，民眾若對相關通知有疑慮，可直接來電查證，避免因系統疏失引發不必要的驚慌。

    員林地政事務所事後在臉書官網發出更正簡訊，澄清是「系統異常」所致。（翻攝員林地政事務所臉書）

