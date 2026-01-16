為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中廚餘焚燒降為每日76公噸 盧秀燕自豪：兵來將擋、水來土掩

    2026/01/16 21:45 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕今日主持防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議表示，台中在焚燒廚餘量、社區廚餘清運及案例場管控等方面，均已有效改善並穩定運作。（市府提供）

    台中市長盧秀燕今日主持防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議表示，台中在焚燒廚餘量、社區廚餘清運及案例場管控等方面，均已有效改善並穩定運作。（市府提供）

    台中市政府持續強化非洲豬瘟防疫作為與相關配套措施，台中市長盧秀燕今日主持防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議表示，台中在焚燒廚餘量、社區廚餘清運及案例場管控等方面，均已有效改善並穩定運作，尤其廚餘進焚化廠焚燒日均量降到76公噸，大幅降低外界疑慮，也顯示市府面對城市危機「兵來將擋、水來土掩」，市府沉著應對「關關難過、關關過」。

    盧秀燕指出，去年非洲豬瘟發生後至12月底，每日平均約273公噸掩埋或進焚化廠焚燒發電，經過輔導養豬業完善廚餘蒸煮與監控設施恢復事業廚餘養豬及家戶廚餘減量並瀝乾水分後，今年起進焚化廠進廠日平均已降為約76公噸，原本外界包括議會都對於每天要焚燒這麼多廚餘相當擔心，目前日平均大幅下降，焚化廠處理壓力獲得紓解。

    盧秀燕說，社區廚餘清運問題也已獲解決，目前台中市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，今年起社區家戶廚餘不得再養豬後，截至去年底共計718處社區反映有廚餘收運問題，市府即時介入輔導及協助，今年1月1日至1月15日僅增加7處社區反映廚餘收運問題，目前均已獲得解決，維持社區廚餘清運順暢。

    環保局則表示，已輔導轄內32家養豬場配合中央規定，加強廚餘清運與蒸煮管理，目前每日平均再利用廚餘約101公噸，仍有餘裕量，相關名單已公布於官網供合格業者洽詢；另為兼顧防疫與產業秩序，自1月起提高稽查強度，首週每日查核、之後每兩週查核一次，重點確認蒸煮溫度、時間及相關紀錄，截至1月15日已稽查256家次，皆符合規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播