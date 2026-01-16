年終10.5個月不是夢？彰基開刀房護理師：加班福利太好還搶不到

彰基給開工房員工自願加班獎勵，年終有機會突破3.5個月。（彰基提供）

彰化基督教醫院今年的年終獎金再創新高，最低都有3.5個月的水準，最高則有10.5個月，原來這是給志願加工的開刀房人員鼓勵，依照加班時數不同，可以拿到4、5、7、8到10.5個月的加碼年終，有人一口氣拿到10.5個月年終，足足是其他人的3倍。

彰基表示，3.5個月年終是基本款，也就是每位員工年終都可以拿到最低標準3.5個月，而最高則是可以拿到10.5個月，原因在於為了讓開刀房員工平日辛苦加班有感，只要是志願加班，加班時數達到不同門檻標準，除了原有的加班費，年終還可以比別人多領一點。以麻醉專科護理師來說，就有超過6成的人年終都不只拿3.5個月，光是麻醉護理師的年終獎金加碼總額就有625萬。

巫姓護理師說，每個月自願加班約3.3個小時，年終就可以拿到4個月；如果是自願加班8.3個小時，年終就可以拿到7個月。不過，也有護理人員表示，開刀房除了排定的刀，必須有狀況或是急刀才需要臨時加班，所以也不是想加班就加班，何況自願加班有年終加碼的利多，有時還會搶不到加班。

彰基醫療長張尚文醫師指出，彰基是彰投雲3縣市唯一醫學中心，不可能拒絕地區醫院轉過來的急重難症病人，院方也提供優於勞基法的加班費，給予自願加班的開刀房員工；而加班費與年終獎金都是來自醫院的盈餘，主因是院方採購議價都是公開透明，所以累積盈餘來回饋員工。

