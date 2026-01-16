週六北部局部短暫雨 日夜溫差10度

週六桃園以北地區有零星短暫雨。（資料照）

週六迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，白天之後，新竹以南多雲到晴；各地低溫普遍在16到19度，日夜溫差普遍可能達到10度或以上，早出晚歸要特別留意。

中央氣象署預報，週六迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區零星短暫雨，新竹以南清晨仍有零星短暫雨機率，白天轉多雲到晴。另外，西半部地區、馬祖清晨有局部霧或低雲影響能見度；東北風增強，台中到嘉義沿海及澎湖、馬祖局部地區留意強風，東半部沿海含蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪出現機率，海邊活動注意安全。

溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度，日夜溫差普遍可能達到10度或以上，早出晚歸要多留意，並且注意身體健康。離島天氣，澎湖多雲短暫雨，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，13至17度。

未來幾天天氣方向，天氣風險公司指出，下週一東北季風增強，迎風面降雨範圍逐漸擴大到大台北西側、桃園甚至到新竹一帶，中南部山區也可能有局部短暫陣雨。下週二冷氣團或強冷氣團逐漸始南下，入夜明顯轉冷水氣也有進一步增多趨勢，北東陰天有雨，東北部地區有局部較大累積雨量，中南部雲量增多，山區有短暫陣雨機會。

紫外線指數方面，週六全台「中量級」。

空氣品質方面，週六北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，各地低溫普遍在16至19度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

今年第1號颱風輕颱洛鞍預計在菲律賓東南方到東方海面活動，強度發展不明顯，對台灣無直接影響。（擷取自中央氣象署網站）

