國光朝馬站新站沒大客車格、廁所僅2間 周永鴻現勘促改善

國光客運台中朝馬站即將於20日遷到新站，但新站腹地狹小、廁所不足，站外也未劃設大客車停車格，春節將至，相關配套不足，台中市議員周永鴻今天邀交通局現勘，要求儘速劃設大客車專用停車格，出面協調新地主在春節疏運結束前，開放舊站原有廁所空間，供旅客及遊覽車使用。

交通局說，預計20日前完成客車停靠區標線繪設，環境廁所不足情形，已請國光客運持續與地主協調、溝通既有廁所延長使用可能性，並督促國光客運增加設置流動廁所。

國光客運朝馬站現址土地出售，20日遷到隔壁新站，台中市議會民進黨團總召周永鴻邀集交通局等單位會勘，他說，新站腹地狹小，月台數有限，部分客運車恐須在外停等，站外卻沒有大客車專用停車格，客車停放違規，附近車水馬龍，恐交通動線混亂，更影響乘客上下車安全。

周永鴻要求交通局與停管處，必須在啟用前完成周邊大客車專用停車格增設與標線劃設，讓車輛有秩序停靠，保障用路人與旅客的安全，避免造成台灣大道與朝富路口交通混亂。

此外，新站腹地有限，只有2處簡易廁所，恐難能滿足朝馬站旅客量，朝馬站地點便利，許多南來北往的遊覽車也會借用廁所，考量春節假期恐有大批返鄉過節旅運量，周永鴻促市府出面協調新地主，在春節疏運結束前，開放舊站原有的廁所空間供旅客及遊覽車使用。

