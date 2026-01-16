好市多「這外套」要價4萬9 內行網友： 羽絨界天花板

好市多經常掀起網友討論。（資料照）

美式賣場好市多（Costco）商品玲瑯滿目，並以物美價廉著稱，是許多人購物的第一選擇。不過，有網友發現，好市多新推出一款羽絨連帽外套，價格竟然近4萬9台幣，讓他驚呼，「長知識了」。

一名網友在Threads發文表示，他在好市多發現這款加拿大製造的連帽外套，售價4萬8999元，內容填充物為80%鴨絨、20%羽毛，袖口為羅紋針織設計，且為連帽款式，毛邊部分可拆卸，不過價格讓他相當卻步。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒看過加拿大鵝嗎，5萬算便宜了」、「台灣氣候根本穿不到這個等級的」、「羽絨界天花板，品質沒話說」、「我買限量版，加拿大帶回來也買30000其實很便宜」、「南極探險隊都穿這牌」、「加拿大防寒羽絨外套，若可以防低溫-30度左右，一件原價大概3到4萬台幣」、「剛從神戶outlet買了兩件羽絨大衣，一件可以抵抗－30度，一件－15度，打七折加退稅後合計6萬1台幣」。

不過有網友認為，「三流的用料，頂流的價格，加拿大人都不穿，就剩下中國人才會買」、「加拿大『鵝』然後裡面80％鴨絨」、「4萬多買鴨絨，是在敲外行人嗎？還在那邊還好，無知是幸福的」、「它的標示寫80％鴨絨，沒寫鵝絨喔？」

