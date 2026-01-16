為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    泰勒絲也被點名！「這3類歌」開車不要聽 專家示警：會不自覺加速

    2026/01/16 20:01 即時新聞／綜合報導
    當歌曲符合「節奏快、低音強、歌詞複雜」這三大條件時，駕駛人對危險的感知能力會大幅降低，示意圖。（彭博）

    當歌曲符合「節奏快、低音強、歌詞複雜」這三大條件時，駕駛人對危險的感知能力會大幅降低，示意圖。（彭博）

    開車聽歌能放鬆心情，但選錯歌曲小心越開越快！一項研究指出，當音樂節奏超過每分鐘120拍（BPM）時，會分散駕駛專注力，不僅容易讓人不自覺加速，還會降低對道路危險的感知力，此外具備「強烈重低音」及「歌詞意境複雜」也會有類似的影響。

    太陽報》報導，汽車零件商Ovoko在《人因工程學》（Ergonomics Journal）期刊發表一項研究，針對46名受試者進行模擬駕駛測試，觀察不同類型音樂對駕駛行為的影響。結果發現，當歌曲節奏超過120BPM時，受試者普遍出現車速加快的傾向。此外，若歌曲具備誇張的重低音、複雜的節奏結構或情感豐富的歌詞，會加倍分散駕駛的專注力，導致應變能力下降。

    研究團隊特別點名泰勒絲的多首熱門歌曲，包括節奏高達170BPM的《Actually Romantic》、《The Life of a Showgirl》（156BPM），以及《The Fate of Ophelia》（124BPM）。專家烏爾伯納斯（Kazimieras Urbonas）指出，泰勒絲的歌曲以富含敘事性聞名，這會讓駕駛在聆聽時大腦不自覺進入運算，對於原本就難以集中精神的駕駛來說，負面影響更為顯著。

    研究警告，當歌曲符合「節奏快、低音強、歌詞複雜」這三大條件時，駕駛人的危險感知能力會大幅降低。烏爾伯納斯提醒，為了確保行車安全，特別是在行經交通複雜的路段時，駕駛應盡量選擇節奏較平緩的音樂，或適度調低音量，以免讓原本悅耳的旋律，無形中變成道路上的安全威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播