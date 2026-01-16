泰勒絲也被點名！「這3類歌」開車不要聽 專家示警：會不自覺加速

當歌曲符合「節奏快、低音強、歌詞複雜」這三大條件時，駕駛人對危險的感知能力會大幅降低，示意圖。（彭博）

開車聽歌能放鬆心情，但選錯歌曲小心越開越快！一項研究指出，當音樂節奏超過每分鐘120拍（BPM）時，會分散駕駛專注力，不僅容易讓人不自覺加速，還會降低對道路危險的感知力，此外具備「強烈重低音」及「歌詞意境複雜」也會有類似的影響。

《太陽報》報導，汽車零件商Ovoko在《人因工程學》（Ergonomics Journal）期刊發表一項研究，針對46名受試者進行模擬駕駛測試，觀察不同類型音樂對駕駛行為的影響。結果發現，當歌曲節奏超過120BPM時，受試者普遍出現車速加快的傾向。此外，若歌曲具備誇張的重低音、複雜的節奏結構或情感豐富的歌詞，會加倍分散駕駛的專注力，導致應變能力下降。

研究團隊特別點名泰勒絲的多首熱門歌曲，包括節奏高達170BPM的《Actually Romantic》、《The Life of a Showgirl》（156BPM），以及《The Fate of Ophelia》（124BPM）。專家烏爾伯納斯（Kazimieras Urbonas）指出，泰勒絲的歌曲以富含敘事性聞名，這會讓駕駛在聆聽時大腦不自覺進入運算，對於原本就難以集中精神的駕駛來說，負面影響更為顯著。

研究警告，當歌曲符合「節奏快、低音強、歌詞複雜」這三大條件時，駕駛人的危險感知能力會大幅降低。烏爾伯納斯提醒，為了確保行車安全，特別是在行經交通複雜的路段時，駕駛應盡量選擇節奏較平緩的音樂，或適度調低音量，以免讓原本悅耳的旋律，無形中變成道路上的安全威脅。

