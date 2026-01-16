走台88線鳳山交流道改道注意 夜間封路施工延長到1/22

台88線鳳山交流道門架已完成。（記者陳文嬋攝）

台88線鳳山交流道已完成路口門架工程，1月19到22日深夜10點到隔天上午6點夜間封路，19到21日打除既有紐澤西護欄，22日鋪設瀝青混凝土、繪製標線，提醒民眾改道行駛。

公路局辦理「台88線鳳山交流道西向匝道路口改善工程」，原定1月13日至21日深夜10時至隔日上午6時，辦理門架架及既有紐澤西護欄打除作業封閉道路。

鳳屏工務段已完成門架架設，目前進行既有紐澤西護欄打除作業，將持續施工至21日，今天至18日週日因車流量大不封路。

鳳屏工務段因應整體工程將於21日如期完工，今天表示將於1月22日深夜10時至隔日上午6時，辦理瀝青混凝土鋪設及標線繪製作業。

施工期間封閉台88線大寮交流道至鳳山交流道主線路段，民眾請改道由大寮西向出口匝道續行188線往高雄，至鳳山西向入口匝道上台88線。

民眾施工期間行經時，遵守各項施工標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛。

