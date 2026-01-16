4隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒 救援成功台南野放

台南市救援肉毒桿菌中毒的4隻黑鷺成功，今天在七股三股里的魚塭進行野放。（台南鳥會提供）

台南七股區十份里、三股里有4隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，經醫療及照護後康復，今天（16日）在七股三股里的魚塭野放，腳環編號為W31~34。

台南是黑琵來台度冬的主要棲地，包括曾文溪口主棲地、安南四草、七股頂山鹽埕、學甲急水溪濕地、北門鹽埕都是熱點，上月鳥調普查，台南有2325隻黑琵，明天起一連二天也將進行黑琵數量普查。

請繼續往下閱讀...

台南鳥會黑琵巡護志工上月27日先在七股區十份里、三股里兩處私人魚塭發現3隻黑面琵鷺行為異常，有的軟腳難以行走，志工馬上捕捉，陸續送往位在南投集集的農業部生物多樣性研究所野生動物急救站，施打抗肉毒桿菌血清；上月30日也在七股區三股里救援1隻黑琵，同樣是肉毒桿菌中毒。

4隻黑琵傷鳥再經台南慈愛動物醫院細心照料，覓食正常，體力恢復，上週回到台南鳥會野鳥救傷組後續照料，獸醫師評估可野放，為利後續追蹤，分別繫上W31、W32、W33、W34腳環，今天野放。

4隻黑琵分別是2公、2母，包括成鳥和亞成鳥，一打開箱子，黑琵就迫不及待，走沒幾步就振翅飛走，直飛野外族群，讓送行的鳥會、志工等人十分高興。

台南黑琵保育季至今僅零星黑琵個體死亡，4隻黑琵是今年首批救援成功，台南市農業局、森林及自然保育科說，包括台南市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會、慈愛動物醫院、農業部生物多樣性研究所及相關保育志工參與救援、醫治及照顧，才讓4隻黑琵在短期間內恢復健康，民眾如發現有黑面琵鷺個體的活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局、鳥會等單位救援，一起為黑面琵鷺保育努力。

黑琵迅速飛走。（台南市農業局提供）

4隻黑琵野放後直飛野外族群。（台南市農業局提供）

野放的4隻黑琵一出箱子，走沒幾步就迅速振翅騰空飛走，直飛野外族群。（台南市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法