清運新制上路 高市工務局：民間土方1/5起進場港區

高雄市港區整地計畫啟動，民間工程土方5日起已依新制陸續進場。（工務局提供）

因應營建剩餘土石方清運新制元旦上路，高市府已提前啟動「高雄市港區整地計畫」，工務局指出，民間工程5日起已依新制陸續進場，將土方運至港區整地去化。

工務局另指出，內政部國土管理署14日召開「加速營建剩餘土石方去化」會議，針對土石方運送機制進行再簡化，原「（A）出土地點（含土方平衡與工程出土）─（B）中間處理之土資場─（C）最終使用地（如農地改良、工廠、掩埋場等）」流程，可視土石方性質調整為「A至C」直送模式。

亦即具經濟價值、可直接利用，或未夾雜廢棄物之土石方，得免經土資場加工處理，直接運送至最終去化場所，以簡化流程、提升效率。

工務局說明，為配合及落實中央土石方管理政策，市府已完成配套執行方案，其中A階段由工務局派員辦理源頭實地查驗，確認土石方性質及來源符合規定，C階段則於港區整地最終去化場所加強稽查管控，確保A至C各階段均納入全流程管理；後續營建工程如經市府查驗後，可運往高雄港區整地土地進行去化處理。

另有關農地整地需用土方部分，工務局指出，相關作業須仍依高雄市申請農業用地整地審查作業要點辦理，並嚴格落實「源頭（A）─收容處理（B）─最終去化（C）」3階段全流向管理。

在維持審查嚴謹原則下，將同步加速行政審查流程，並加嚴檢核土方來源、種類及用途合理性，確保經依規定處理的有用砂石資源，可供農地整地填方使用，維護農地永續利用。

工務局強調，為解決營建剩餘土石方問題、兼顧環境永續，高雄市已完成清運流程及具體方案，讓業者遵循辦理，確保營建工程順利推進。

