屏東今年首起蛋中雞禽流感 高樹養雞場撲殺8640隻

屏東縣動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報，飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗；15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8640隻蛋中雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對關聯場進行回溯追蹤，以降低疫情傳播風險。

蛋中雞是指蛋雞從雛雞育成至產蛋雞的飼養階段，飼養期分為75天、95天及120天，國內蛋雞場多委託專業蛋中雞場代養，飼養模式與白肉雞相同。

縣府表示，這是今年屏東縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內養禽場監測採樣工作，周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

農業處長鄭永裕說，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況；若發現異常症狀，請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處5萬~100萬元罰鍰。

