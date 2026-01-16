為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東今年首起蛋中雞禽流感 高樹養雞場撲殺8640隻

    2026/01/16 18:05 記者葉永騫／屏東報導
    屏東高樹鄉蛋中雞發生禽流感，縣府進行撲殺作業。（屏東縣政府提供）

    屏東高樹鄉蛋中雞發生禽流感，縣府進行撲殺作業。（屏東縣政府提供）

    屏東縣動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報，飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗；15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8640隻蛋中雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對關聯場進行回溯追蹤，以降低疫情傳播風險。

    蛋中雞是指蛋雞從雛雞育成至產蛋雞的飼養階段，飼養期分為75天、95天及120天，國內蛋雞場多委託專業蛋中雞場代養，飼養模式與白肉雞相同。

    縣府表示，這是今年屏東縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內養禽場監測採樣工作，周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

    農業處長鄭永裕說，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況；若發現異常症狀，請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處5萬~100萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播