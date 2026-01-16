為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    周永暉上任後首次!臺灣港務公司高階主管職務調動名單曝

    2026/01/16 17:50 記者洪臣宏／高雄報導
    臺灣港務公司董事長周永暉首度調整高層主管職務。（臺灣港務公司提供）

    臺灣港務公司董事長周永暉首度調整高層主管職務。（臺灣港務公司提供）

    臺灣港務公司董事長周永暉去年10月上任，今（16日）宣布上任後首次高階主管職務調動。臺灣港務公司表示，為應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，調整高階主管職務如下：

    一、總經理王錦榮代理高雄分公司總經理。

    二、花蓮分公司總經理蘇建榮調任基隆分公司總經理。

    三、基隆分公司副總經理宋益進調陞花蓮分公司總經理。

    四、基隆分公司港務長陳世鴻調陞該分公司副總經理。

    五、基隆分公司蘇澳港營運處資深處長曹至宏調陞該分公司港務長，並續兼代蘇澳港營運處資深處長職務。

    六、基隆分公司副總工程司廖哲樞代理總工程司職務。

    七、業務副總經理張展榮免兼代高雄分公司副總經理職務。

    八、臺中分公司副總經理陳中龍調任高雄分公司副總經理。

    九、臺中分公司港務長魏福添調陞該分公司副總經理。

    十、臺中分公司研究員熊士新調陞該分公司港務長，並續兼代業務處處長職務。

    十一、高雄分公司研究委員兼代主任秘書林麗美調任總公司研究委員，並兼任董事會秘書室主任。

    十二、高雄分公司研究員代理港務長陳祖强調陞該分公司港務長。

    十三、高級研究員兼任永續長張紋英調任高雄分公司主任秘書，並續兼任永續長。

    港務公司強調，本次人選之專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，相信透過此次職務調整能為各港口帶來新能量，攜手引領公司同仁再創佳績，持續朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進，打造智慧永續港埠。

