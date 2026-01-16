三接工程淤泥致藻礁死亡 桃園環局批中油未落實「生態避讓」環評承諾

藻礁公投推動聯盟批評，三接工程淤泥導致殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降。（環保局提供）

藻礁公投推動聯盟昨天在立法院召開記者會批評，第三天然氣接收站（簡稱「三接」）工程港灣工程引發潮間帶淤泥，導致殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降、柴山多杯孔珊瑚面臨大量死亡。桃園市政府環保局長顏己喨今表示，中油環評承諾「生態避讓方案」，如今發生淤泥覆蓋事件，中油態度應該是啟動應變與減輕措施，而非僅對外釐清責任歸屬。

顏己喨強調，中油身為國營事業，對於環境友善及保護工作，應負起更高標準與社會責任，尤其三接工程，中油環評報告書提到「生態避讓方案」，確保藻礁生態系的健康與存續，當監測結果顯示藻礁遭受泥沙覆蓋或生態健康疑似受損時，開發單位首要之務應是立即啟動應變與減輕措施，而非僅對外釐清責任歸屬。

此外，依環評承諾，中油須在施工及營運期間建立完整之環境監測與預警機制，倘若G1、G2區出現異於以往之覆沙情形，中油即應主動檢討工程設施對沿岸流及局部水體動力結構之影響，並依承諾提出具體改善對策，而非逕自將問題歸因於外部污染來源，無視自身工程對局部水體動力結構的實質改變。

顏己喨說，桃園煉油廠及大潭電廠第三天然氣接收站（三接）工程，是中油公司在桃園重要設施與工程，其中，桃園煉油廠涉及空氣、水及廢棄物污染等情事，3年來已遭環保局告發46次，累計裁罰金額近2千萬元；桃園煉油廠、大潭三接工程在多起民眾反映後，才在去年投入相關改善經費，顯示中油在環境管理上仍有改善空間。

