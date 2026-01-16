桃園去年6、7層大樓約1成未公安申報 將協助成立管委會

桃園市從去年起要求2004年以後取得使用執照的6、7層樓大樓，納入公安申報。（記者謝武雄攝）

內政部前年7月5日公告，6、7層樓高的房屋，須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，桃園市共有1662棟，考量多數老舊公寓缺乏管理組織，桃園市政府建築管理處採階段輔導公安申報制度，去年度要求2004年以後取得使用執照的建物申報，經統計800多棟，約有1成尚未申報，由於這些未申報大樓絕大多數沒有成立管委會，今年將全力協助成立管委會後申報。

建管處長莊敬權表示，公寓大廈社區必須委託專業人員或機構進行安全檢查，名單可至國土署官網查詢；檢查項目共6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，各項目都攸關民眾居住與逃生的安全。

他說，6、7層大樓安檢最大的問題在於防火門，由於防火門必須在常閉狀態，才能確保火災時濃煙不會跑到逃生梯，但很多社區壞了就不修，讓防火門處於打開狀況不符規定，但坊間防火門一扇就要4萬元，許多社區根本不想換新的。

莊敬權表示，由於6、7樓公寓大廈數量龐大，去年只要求2004年以後取得使照的建物申報，今年會要求2004年以前取得使照的建物申報，只是2004年以前取得使照的建物更老舊，沒有管委會的社區會更多，因此今年會全力協助成立管委會，此外，公安申報費用、修繕費用都可納入公寓大廈修繕補助範圍。

