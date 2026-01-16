為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日月潭傳承邵族傳統文化 3座紀念碑動土祈福

    2026/01/16 17:35 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭是邵族主要生活領域，南投縣政府與邵族頭目在水社潭畔，共同為舊部落設立紀念碑工程祈福動土，以傳承邵族傳統文化。（南投縣政府提供）

    日月潭是邵族主要生活領域，南投縣政府與邵族頭目在水社潭畔，共同為舊部落設立紀念碑工程祈福動土，以傳承邵族傳統文化。（南投縣政府提供）

    日月潭是原住民邵族主要生活領域，過去以潭區水社部落最為興盛，為呈現邵族傳統文化，南投縣政府今與邵族頭目在水社潭畔，為舊部落立碑工程祈福動土，未來在潭區將有3處紀念碑，藉此向大眾介紹過去邵族的傳統領域，並作為族人祭拜、祭儀延續的重要場域，預計6月完工揭碑。

    縣府表示，早期邵族的生活範圍涵蓋今日的中寮、集集、水里、埔里，以及魚池的頭社、水社等地，舊稱「水沙連」，並以日月潭水社部落最為興盛，是中部山區重要文化象徵。

    為保存邵族傳統文化與歷史記憶，今在邵族女祭司完成祈福灑酒儀式後，為紀念碑工程鏟土動工，過程中邵族民族議會、伊達邵部落會議等多位邵族長老、頭目均到場見證。

    縣府說，此次邵族水社石印社舊部落遺址，以及袁姓石姓頭目祭祀場立碑工程，將在涵碧步道育樂亭設置1大1小紀念碑，另在文武廟下方、玄光寺下方也會設置紀念碑，作為族人祭拜祖先、延續氏族祭儀與狩獵文化的重要場域，未來民眾造訪潭區，也能更認識邵族歷史文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播