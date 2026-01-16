日月潭傳承邵族傳統文化 3座紀念碑動土祈福

日月潭是邵族主要生活領域，南投縣政府與邵族頭目在水社潭畔，共同為舊部落設立紀念碑工程祈福動土，以傳承邵族傳統文化。（南投縣政府提供）

日月潭是原住民邵族主要生活領域，過去以潭區水社部落最為興盛，為呈現邵族傳統文化，南投縣政府今與邵族頭目在水社潭畔，為舊部落立碑工程祈福動土，未來在潭區將有3處紀念碑，藉此向大眾介紹過去邵族的傳統領域，並作為族人祭拜、祭儀延續的重要場域，預計6月完工揭碑。

縣府表示，早期邵族的生活範圍涵蓋今日的中寮、集集、水里、埔里，以及魚池的頭社、水社等地，舊稱「水沙連」，並以日月潭水社部落最為興盛，是中部山區重要文化象徵。

請繼續往下閱讀...

為保存邵族傳統文化與歷史記憶，今在邵族女祭司完成祈福灑酒儀式後，為紀念碑工程鏟土動工，過程中邵族民族議會、伊達邵部落會議等多位邵族長老、頭目均到場見證。

縣府說，此次邵族水社石印社舊部落遺址，以及袁姓石姓頭目祭祀場立碑工程，將在涵碧步道育樂亭設置1大1小紀念碑，另在文武廟下方、玄光寺下方也會設置紀念碑，作為族人祭拜祖先、延續氏族祭儀與狩獵文化的重要場域，未來民眾造訪潭區，也能更認識邵族歷史文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法