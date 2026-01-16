為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    季節限定 善化農會草莓霜淇淋新鮮上市

    2026/01/16 17:37 記者劉婉君／台南報導
    善化區農會推出在地當季的草莓口味霜淇淋。（記者劉婉君攝）

    受到連續幾波寒流影響，台南善化草莓生長緩慢，盛產期延後約1週，農民預計下週大量生產。而每年都在2月底登場的善化草莓季活動，因距離農曆春節假期太近，順延到3月7日舉辦，不過，善化區農會季節限定草莓口味霜淇淋已新鮮上市，受到不少消費者喜愛。

    善化溫馨草莓園業者、小新里長黃瑞芳說，草莓適合生長的溫度為18度到22度，但去年11月天氣太熱，影響草莓開花，花期延後約1個月，12月開花後，又接連遇到冷氣團，善化地區約11度左右，平均溫度較往年降低4、5度左右，草莓成熟較慢，原本現在是盛產期，預計要延後到下週，不過，下週三預計再有一波冷氣團來襲。

    由於氣候的影響，善化草莓產期原到3月底左右，今年預計延到4月中或4月底，不過，品質更優，甜度也提高。

    價格方面，草莓苗受天氣熱、疫病影響，換苗比例超過3成，加上其他原物料調漲，成本增加，每斤上漲50到100元。

    目前假日已有許多體驗採草莓樂趣的遊客，不少人也會事先打電話詢問草莓成熟狀況後再來採果。

    另外，善化區農會農產品展售館「農食選物所」招牌的芝麻口味霜淇淋之外，近日也推出季節限定的在地當季草莓口味霜淇淋，香甜濃郁，也吸引民眾品嘗。

    善化草莓因連續幾波寒流影響，生長較緩慢，預計下週進入盛產。（記者劉婉君攝）

    遊客到善化區的草莓園體驗採果樂。（記者劉婉君攝）

    黃瑞芳說，今年草莓雖受氣候影響成熟較慢，但品質及甜度均佳。（記者劉婉君攝）

