    首頁 > 生活

    新北行動治理座談到土城 完善交通與司法園區、打造宜居典範

    2026/01/16 17:23 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜主持土城區行動治理，與里長座談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜主持土城區行動治理，與里長座談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜16日率同市府團隊前往土城區，與在地47位里長舉行行動治理座談會，侯友宜強調，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線預計於今年通車，屆時三鶯地區至台北市通勤時間可縮短20分鐘；配合萬大中和及土城樹林線、金城交流道及司法園區開發，加上已營運的土城醫院、運動中心及社會住宅，土城將成為北台灣宜居指標。

    侯友宜指出，為落實地方建設，今年市府已編足各項基礎建設預算，交由各機關執行，確保基層需求能及時回應，會中細數土城近年轉變，包括施工中的萬大中和線、土城樹林線，以及即將通車的捷運三鶯線。

    侯友宜針對三鶯線進度指出，市府已於去年底完成穩定性測試，目前正進行系統優化並接續辦理初履勘作業，此外國道三號金城交流道預計於2027年完工，屆時將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域通勤便利性。

    侯友宜對地方關注的殯葬議題，指示民政局與在地里長溝通及共同面對，另針對違法殯葬業者，侯友宜也展現強硬立場，要求民政局依法令規定，嚴格辦理。

    侯友宜表示，針對捷運三鶯線測試期間的環境品質，市府重視居民感受，要求捷運局積極優化測試方案，並強調分貝標準應優於法令規範，同時指示盡量避免於夜間試車，確保周邊住戶安寧，他將前往現場視察環境狀況，務必調整到民眾滿意，他要求捷運局將施工窗口直接提供給里長，建立第一線即時反映機制，確保問題能迅速獲得解決。

    新北市長侯友宜（前中）主持土城區行動治理，與里長座談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（前中）主持土城區行動治理，與里長座談。（記者翁聿煌攝）

