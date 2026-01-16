不看電影、不睡覺！搭機只做「1件事」他超不解 網曝：地上做不到

網友發文質疑，部分旅客飛行時全程只看飛行地圖，令人不解，示意圖。（彭博）

許多民眾搭飛機時，會以看電影或睡覺來打發時間。不過有網友質疑，部分旅客飛行時全程只看飛行地圖，令人不解，他指出這樣看又不會飛比較快，並直言「這類型的乘客是不是怪咖」？貼文曝光後，引發網友熱議。

網友昨天在PTT發文指出，自己搭飛機很多次，通常都會利用機上的娛樂設備看電影、聽音樂，如果真的不想看就會睡覺。但他發現，總會有一種人從頭到尾都只看「飛行地圖」。原PO對此感到不解，認為一直看地圖並不會飛得比較快，並直言，「這類型的乘客是不是怪咖」？

貼文曝光後，釣出一票「地圖愛好者」留言反駁，「我很愛看，看不膩欸」、「飛行地圖有些有3D的，還算有趣」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是，連旅遊都帶GPS記錄器，這很有趣的」、「其他東西你在地上都可以做唯讀飛行地圖」。

此外，也有人跳出來解釋看地圖的原因，「女友都看地圖，她覺得電影很無聊，睡覺起來就知道在哪裡很方便」、「我也是放著飛行地圖然後聽手機音樂、睡覺或想事情的人」、「知道現在飛到哪，有非常規的狀況會先知道」、「無聊啊，經過特定地方的時候再往外看，比如櫻島之類的」、「一年20趟左右，上飛機就是希望早點到啊」。

