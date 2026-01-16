感情糾紛失控！台南國中生闖民宅 持BB槍、菜刀追砍同窗

台南市發生國中生的暴力衝突事件，台南市教育局已介入處理。（資料照）

台南市近日發生一起涉及國中生的暴力衝突事件。就讀某國中的A生，疑與同校友人感情生變，15日遭對方闖入住家尋仇，不僅遭BB槍近距離射擊，還被持刀追砍，情況一度失控。雙方在屋內外爆發肢體衝突，皆受傷送醫，引發網路社群關注與議論。

據了解，事發當時，對方先以BB槍朝A生射擊2次，隨後雙方爆發拉扯衝突。A生一度逃回房間反鎖，對方竟自屋內廚房拿出菜刀踹門闖入繼續攻擊，所幸在同行友人奪刀後，A生趁機逃出屋外。不料對方仍不罷休，又再取第2把刀企圖追砍，所幸未釀成更嚴重傷害。

請繼續往下閱讀...

A生事後在家屬陪同下前往醫院驗傷，腿部留下BB槍射擊傷口，臉部也有擦挫傷，並已於13日晚間赴派出所提告傷害，警方依規定受理，後續將依少年事件法處理。

事件畫面遭PO上社群平台《Threads》後，引發網友熱議，不少人直言「這已不只是霸凌，而是刑事傷害」、「侵門踏戶還持刀，太可怕了」。A生的胞姊表示，公開監視器畫面並非為了炒作，而是希望遏止類似事件再發生，「不要讓曾經選擇忍讓的孩子，差點付出生命。」

台南市教育局指出，該起衝突發生於校外、課後時間，雙方學生均為輕傷，16日均已如常到校上課。教育局已責成學校依法完成校安及社政通報，並召開學生獎懲委員會，依校規議處，同時加強輔導與管教。

教育局也同步請少年輔導委員會及學生輔導諮商中心共案介入，協助學生情緒與偏差行為輔導，並要求學校以此案例加強法治教育與正向人際互動宣導。校方則表示，兩名學生過去在校表現正常，已聯繫家長並召開個案會議，提供必要輔導資源，確保學生安心就學。

南市教育局呼籲，案件已進入司法程序，為保護兒少個資，請各界勿轉傳、轉貼相關影片或照片，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法