不要「封冰箱」！花蓮豐濱鄉打造「豐濱製造」品牌農產品

豐濱鄉公所與工研院一起研發的美味零食，包括養殖白蝦做的白蝦蝦餅、放牧海邊的水牛肉製作的牛肉乾條，增添馬告、刺蔥等原民香料提味。（記者花孟璟攝）

原住民笑話梗很多，東海岸的花蓮豐濱鄉、台東長濱鄉會被笑「小氣」，因為酒都「封冰箱、藏冰箱」！花蓮豐濱鄉公所打造「豐濱製造」品牌，今天舉辦簽約發表會，行政院原民會副主委陳義信也來參加。陳義信笑說，豐濱鄉不封冰箱，希望大家踴躍支持豐濱農產品，大家都「來一箱」（來義鄉）。

花蓮縣豐濱鄉公所行銷「豐濱製造」品牌，將東海岸盛產的豐濱稻米、豐濱白蝦、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果以及豐濱遊程等6大產業，向經濟部智慧財產局申請證明標章註冊，標章設計以象徵黑潮滋養的太平洋藍、及代表土地豐收的稻穗金為主色，結合山海意象，呈現豐濱鄉依循自然節奏發展產業的地域特色與生活風土，今天舉辦發表會。

發表會上包括原民會副主委陳義信、林保署花蓮分署秘書余蘭君、豐濱鄉代表會主席司玉花及各部落頭目、村長都參加，現場鄉長邱福順代表與六大產業代表簽約，包括印加果代表黃榮隆、黑豆代表陳杰敏、遊程代表馬中原、白蝦及稻米代表潘銀華、水牛黃明德，共同見證產業起飛。

鄉長邱福順說，從前年的地震到去年堰塞湖災情，豐濱鄉位於東海岸並沒有任何影響，但遊客仍大幅減少，最近才有慢慢回流，而豐濱鄉公所在工業技術研究院輔導下，盤點在地農業、漁業及觀光產業發展脈絡，研發系列商品包括牛肉乾條、白蝦蝦餅、黑豆氣泡水、琴酒等，以鄉鎮層級整合多元產業，建立具一致性與辨識度的標章，商品去年曾在花蓮轉運站試賣，未來將與光豐地區農會、或透過超商、東管處賣店協助發售。

原民會副主任委員陳義信指出，「豐濱製造」展現在地產業特色，更體現原住民族面對環境挑戰所展現的韌性與行動力，原民會也在過去3年間持續投入資源支持豐濱鄉推動產業研發與品牌建構，深化產業基礎，未來也將持續支持地方政府與族人共同推動原住民族產業、文化及經濟發展。

行政院原民會副主委陳義信出席豐濱製造品牌行銷活動，強調將持續挹注資源幫助豐濱鄉原住民產業發展。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉長邱福順手上拿的智慧財產局商標證明章，山上的金黃稻穗及太平洋的海波形成山海意象，也就是代表豐濱的圖騰。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉六大產業代表攜手共創未來。（記者花孟璟攝）

黑豆代表陳杰敏與鄉長邱福順完成Mou簽約。（記者花孟璟攝）

豐濱水牛產業代表黃明德開心與鄉長邱福順完成MOU簽約。（記者花孟璟攝）

