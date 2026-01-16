屏北旅遊新亮點 屏東北野公園估明年5月完工

屏東高樹北野公園完工示意圖。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，今天（16日）在高樹鄉舉行「屏東北野公園新建工程」動土典禮，縣長周春米說，高樹鄉好山好水好景點，為了高樹的品牌行銷出去，特別在屏北地區斥資3.8萬元打造兼具生態、休憩與觀光的低密度的露營區，讓更多人來親近高樹鄉並推展當地的特色，預計明年5月完工啟用。

周春米說，為了讓更多民眾親近高樹，同時推廣棗子、芋頭與鳳梨等在地優質農產品，除了舉辦奇幻大津、北野祭等活動吸引人潮，更以低密度方式開發新豐親水公園，工程歷時近一年半，未來完工後，園區將擁有豐富樹蔭，盼打造觀光旅遊新亮點。

周春米指出，為持續推廣高樹、改善整體城市風貌，縣府近年積極改善鄉內長年淹水問題，阿烏排水工程，前年總統賴清德也到場關心，工程經費超過4億元，中央已核定也將進行動土，未來縣府團隊將持續完善地方建設，帶動地方整體發展。

縣府交旅處說明，北野公園基地面積約12.95公頃，全區共規劃77帳露營空間，包含田野露營區（自搭帳）43帳、野奢露營（懶人免搭帳）19帳、露營車8帳及車宿7帳，園區除了保留原有林地與自然景觀，也規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。

屏東縣長周春米出席屏東北野公園新建工程動土典禮，。（記者葉永騫攝）

屏東北野公園新建工程動土。（記者葉永騫攝）

