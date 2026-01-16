「台版侏羅紀」回來了！百果山探索樂園升級回歸 民眾嘆：票價也升級 （影音）

被喻為「台版侏羅紀世界」的百果山探索樂園，今（16日）重新開幕，不過「單項付費」方式也引發討論。（記者陳冠備攝）

被喻為「台版侏羅紀世界」的百果山探索樂園回來了！彰化員林百果山親子探索樂園前年因與市公所土地租約到期歇業，整修一年後今（16日）重新開幕，打造科技仿真恐龍、彩虹滑道、漂漂河等12項全新遊樂設施，服務全面升級。開幕首日吸引不少親子遊客。不過園區採「單項付費」的收費方式也引發討論，部分民眾認為價格偏高、「票價也升級」，園方表示，將研議推出優惠方案。

百果山樂園曾荒廢近20年，2016年由業者投資6000萬元，改造為佔地8000坪的恐龍主題樂園。園區內設置40隻大型仿真恐龍，細節逼真且具聲光動態效果，成為中台灣親子旅遊熱點，然而，2024年8月因土地租約到期暫停營業，讓不少人感到惋惜。不過業者今年重新和員林公所訂下9年租約，在約2公頃的園區內進行全面升級。今日園區重新開幕，員林市代理市長賴致富亦到場見證。

百果山探索樂園副總經理楊椀婷表示，新園區共有12項亮點設施，可滿足不同年齡層，包括70公尺長彩虹滑道、漂漂河、叢林探險車、碰碰車、打靶弓箭體驗、小農夫館室內遊戲空間 等。科技恐龍更大幅升級，動作與咆哮聲更逼真，讓遊客彷彿置身侏儸紀場景。

不過開幕首日就有遊客反映票價設定「不夠親民」。目前入園須先支付100元門票，園內各項遊樂設施則需單獨購票，價格落在150元至200元之間，例如「漂漂河」收費200元，其他設施多為150元。部分民眾認為應推出「一票玩到底」的套票方案；也有遊客認為單項收費可依興趣選擇，「不用人擠人」，尚能接受。

楊椀婷表示，因為以往曾有遊客反映若有些設施不想玩，一票到底不划算，所以園區重新開張後才會單項收費，對於大家的建議，他們會一一列入評估，未來將推出套票或優惠方案。

員林市公所表示，百果山風景區是市區重要觀光亮點，透過委外經營活化閒置空間，期待吸引更多觀光客，並帶動山區商機、觀光步道及周邊產業發展，公所會持續協助行銷，讓百果山成為中台灣旅遊新亮點。

員林百果山親子探索樂園設置40隻大型仿真恐龍，成為中台灣親子旅遊熱點。（記者陳冠備攝）

遊客反映，園內各項遊樂設施則需單獨購票，例如「漂漂河」收費200元，票價設定「不夠親民」。（記者陳冠備攝）

百果山探索樂園副總經理楊椀婷表示，以往曾有遊客反映若有些設施不想玩，一票到底不划算，所以園區重新開張後才會單項收費。（記者陳冠備攝）

