    生活

    收超速罰單被女友「暖舉」感動！他PO對話竟引一票台女破防

    2026/01/16 16:41
    穆穆被開了一張3500元的超速罰單。（穆穆提供）

    影音創作者「穆穆」日前和女友聊天時，出示超速被罰3500元的罰單，結果女友立刻轉帳1750元給他，並稱「我也在車上啊！」讓他意外又感動，將截圖PO網喊：「這樣的女友，給幾分？」沒想到，留言區大量女網友「破防」，要求他退錢；還有女網友大罵：「你是希望全體女生都應該為男生的錯誤買單嗎？」不少男網友直呼：「別人在吃米粉，你在喊燒」、「大型台女破防現場」。

    穆穆昨日在Threads上發文，曝光與女友聊天截圖。他告訴女友，先前參加交換禮物當天，回程時被開了一張3500元的超速罰單，他疑惑「我沒有開測速嗎？好奇怪。」沒想到在他沒有任何表示下，女友直接轉帳1750元給他，讓他相當驚訝問為什麼？女友則表示「我也在車上啊！」

    他曝光截圖，也問網友：「這樣的女友，給幾分？」底下不少男網友留言：「你不娶他，我在你家門口種滿測速照相」、「三萬分」、「沒娶她是你的損失 這已經超過100分了」、「這個不娶 你會下地獄」、「SSS級稀有台女」。

    沒想到，後續引發大量女網友不滿，紛紛留言大罵：「轉回去好嗎」、「全體女生都應該為男生的錯誤買單嗎？」、「你違規完全是你自己的選擇，成年人麻煩學會對自己的所有行為負責好嗎」、「被開罰單跟副駕有什麼關係」。

    然而，支持原PO的網友則是回嗆：「看完留言，才覺得台灣男生真的好可悲......連這點幸福分享都要被女性糾正」、「好了啦 原po單純分享情侶日常」、「底下破防台女吵什麼吵」、「男友:OK；女友:OK；Threads上的台女:女生的錢你也肯收？」、「留言區是大型咖啡廣場嗎？」、「本來沒什麼想法，點開留言區是捅到馬蜂窩嗎？」、「是什麼大型破防現場。」

    穆穆告訴本報，其實罰單事件只是當天和女友聊天時，眾多話題的其中之一，他也出示完整對話紀錄，可見當時他只是去領信時意外看到罰單，於是與女友分享。穆穆說，他每天接送女友上下班，跟女友感情相當好，「留言區好多人破防好有趣。」

    截至目前該篇Threads文已有超過100萬次瀏覽，兩派網友仍持續爭吵不休。

    在 Threads 查看

    穆穆日前和女友聊天時，出示超速被罰3500元的罰單，結果女友立刻轉帳1750元給他，並稱「我也在車上啊！」。（取自穆穆Threads）

