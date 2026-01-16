拖欠社工薪水「超過半個月還沒發」 花縣府回應了

馬太鞍溪堰塞湖災害造成許多災民住家慘淹，不僅鏟子超人很忙，社工也需要提供心理支持及重建，但薪水卻傳出遲發。（記者花孟璟攝）

花蓮社工人員長時間在第一線幫助弱勢家庭、兒少及身心障礙業務，去年災後也要負責社區民眾心靈重建，高壓高風險高負荷的工作環境，最近又多了一項壓力源頭是「薪水還沒領到」！花蓮縣社工職業工會今天表示，照理是每月1日發薪，但目前超過百名約聘社工都沒有領到1月薪水。對此縣府社會處表示，主因契約及薪水晉階考核作業尚未完成，會趕在下週一、二發出薪水，明年也會加快流程。

工會指出，其他縣市也有相同的約聘制度，但每年都能確保薪資準時發，但花蓮縣政府給的回應卻是約聘人員契約行政作業延遲，薪水遲發已嚴重影響社工基本生活、工作穩定，「薪水準時發放並不是恩惠，而是最基本勞動權益」，造成基層社工人員對工作穩定與職涯安全的焦慮，進而影響服務品質與社會安全網的穩定。

請繼續往下閱讀...

社工透露，他們長期站在第一線，承擔弱勢家庭支持、兒少保護、身心障礙服務、災害救助與社區重建等高壓、高風險工作。尤其在去年花蓮光復堰塞湖災變期間，社工同仁第一時間投入緊急安置、災後關懷與跨單位協調，長時間高負荷工作，只為確保受災居民獲得即時而穩定的支持，撐起花蓮的社會安全網，在災後加班付出及承擔之後，最基本、依法應得的薪水更應該按時發放，如期領取。

工會今發聲明提三項訴求，要求立即完成行政程序補發積欠的薪資、全面檢討約聘人員契約及薪資發放流程，保障社工基本生活與工作穩定，作為縣府人力政策與災害應變配置的重要原則。

對此花蓮縣府社會處今表示，約聘社工總數164人，採用不定期契約，每年要辦理考核及晉薪，晉升薪水後契約也要重新走，才會造成延遲，目前正在全力趕程序，與人事處一起合作，預計下週一、二可以完成流程發放；至於明年一月的薪水發放也將檢討流程，會先照舊契約發薪、如有晉薪再事後補。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法