    悠遊卡公司推「即食救援」！北捷附近店家釋出即食商品 APP推播給你

    2026/01/16 16:23 記者孫唯容／台北報導
    悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡環保即食救援行動的初衷，希望讓悠遊卡發揮更大的社會影響力，當科技真正貼近生活，改變就會自然發生。（圖由悠遊卡公司提供）

    提倡環保永續行動，悠遊卡公司將在1月19日推出「即食救援」，只要民眾下載悠遊付APP，就會在平時常出入的捷運站點，推播附近即期食品，提供民眾選擇。

    悠遊卡公司今（16）日舉行「悠遊卡環保即食行動記者會」，正式宣告由數位發展部數位產業署指導、悠遊卡公司計畫執行的「即食救援行動」全面展開，將在19日正式登場，行動結合悠遊卡與悠遊付長期累積的數據應用基礎，並且攜手餐飲與零售通路夥伴，將美味的餐點推播讓民眾知道。

    根據悠遊卡公司顯示模擬的推播通知，內容像是「七張站爭鮮分店將在10點半推出味噌湯5份、每份10元，可以來選購。」悠遊卡公司表示，民眾就可以參考訊息內容，以划算的價格享受餐點，讓資源更有效利用。

    悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡環保即食救援行動的初衷，希望讓悠遊卡發揮更大的社會影響力，當科技真正貼近生活，改變就會自然發生，期待把長期累積的數據力，轉化為具體行動，讓永續不再只是理念，而是大家每天都能參與的事。

