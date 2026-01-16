馬太鞍溪堰塞湖降挖半月水量剩一半 成大換新水位計續監測

馬太鞍溪堰塞湖施工團隊怪手進行降挖，工程人員就在溪邊搭營（照片右下角）埋鍋造飯，物資由私人直升機運補。（林保署花蓮分署提供）

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，去年底施工團隊前進壩頂啟動降挖作業，經過半個月努力，截至今天早上水位降到14.6萬立方公尺，是施工前的一半水量；成功大學團隊昨天也由空勤總隊出動直升機協助，將電力耗盡的舊水位計回收並換裝新水位計，以即時監測水位變化。

林保署花蓮分署表示，施工團隊於去年12月28日冒險挺進壩頂，過程中還有怪手因突然崩塌被掩埋，現場展開降挖作業，經半個多月努力已有初步成效；監測資料顯示，堰塞湖蓄水量施工前約30萬立方公尺，經過緩慢且穩定的降挖排水作業，今天上午降至約14.6萬立方公尺。

怪手降挖後水量排放進度穩定，花蓮分署指出，目前施工面臨的挑戰還有很多，包括上方隨時可能出現落石及石塊彈跳風險；此外，新崩塌的土方堆積於河道又改變地形，影響運補車輛通行，造成施工團隊日常生活物資及油料補給一度受阻。為確保工程與人員安全，工程後期業者改由私人直升機透過吊掛方式運送物資，確保施工團隊的日常生活與油料補給能順利進行。

除了壩頂降挖，堰塞湖原本的投入式水位計最近電力耗盡，沒有回傳新的資料，為此，成功大學防災中心團隊及內政部空勤總隊、消防署特搜人員，昨搭乘空勤黑鷹直升機上山，裝設新的側岸式水位計並確認可正常持續運作，舊的投入式水位計也成功回收，成大團隊將送日本原廠維修。

施工團隊降挖進行半個多月，水量已經降低一半。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖更換新的側岸式水位計，左為成功大學防災研究中心副主任臧運忠、右為副主任李心平。（林保署花蓮分署提供）

成功大學防災中心團隊及內政部空勤總隊、消防署特搜人員，昨搭乘空勤黑鷹直升機上山，裝設新的側岸式水位計。（林保署花蓮分署提供）

現場重新安裝水位計，後方也看得到降挖團隊的怪手正在作業。（林保署花蓮分署提供）

