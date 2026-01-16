台科大機械系慶祝創系50年 校長提2方向深化國際競爭力

台科大機械系今天慶祝創系50週年，並舉辦研討會。（台科大提供）

台灣科技大學機械工程學系創系已屆50週年，今舉辦系慶活動，同時以「傳承、創新、展望」為主軸辦理「創系50週年慶祝研討會」，並邀請多位傑出系友暨產業領袖分享實務經驗與人生歷程。台科大校長顏家鈺表示，機械工程是台科大的核心學門之一，50年來培育無數產業菁英，在國家重大工程、半導體、智慧製造與醫工領域發揮關鍵影響力，未來學校將持續以跨域整合與AI導入為方向，展現產業鏈結與前瞻研究的布局，深化工程教育的國際競爭力。

系方表示，研討會不僅是對機械系50年榮耀的致敬，更是一場凝聚世代、鏈結產業、擘劃未來的科技盛會。機械系回顧半世紀來的深厚根基將持續以「傳承專業、創新技術、展望未來」為使命，共同展望智慧製造、半導體與人工智慧與工程教育的新未來，為台灣與世界培育更多引領時代的工程菁英。

台科大主秘郭俞麟致詞指出，在高階人才培育方面，半導體高階經營暨研發碩士學程與智慧電動車研究中心的成果亦成為亮點，以及說明師生在國際教育與技術交流的成果，展現台科大機械系在全球的影響力。

台科大機械系主任徐慶琪回顧系所發展歷程，從早期著重基礎機械設計與製造，到今日涵蓋智慧電動車、半導體設備、醫學工程、AI與數位孿生等前瞻領域，機械系始終隨產業演進而轉型升級，展現高度韌性與前瞻視野，呼應產業對高階工程與系統整合人才的需求。

台灣機械工業同業公會榮譽理事長柯拔希以「科技始終來自機械」為題，強調機械工程在所有高科技產業中的基礎地位，並鼓勵年輕世代持續精進核心技術。高柏科技執行長蕭酩献以自身職涯為例，勉勵學子保持終身學習與樂觀態度，用心生活、築夢共好。

虎門科技總經理廖偉志指出，未來工程師須結合創意、AI資源與專職技術，才能成為具系統思維的全方位工程人才。智泰科技董事長許志青日前捐贈專業軟體資源，協助學校深化AI與工程整合教學，實踐「整合企業資源，培育AI人才」的理念，獲與會者肯定。

金益鼎法律顧問彭憲忠分享其「從技術選手到法學博士」的跨域人生，展現機械背景在不同專業領域的延展性。台大醫院醫工部組長許文賢則以「穿白袍的黑手」為題，說明機械工程在醫療創新中的關鍵角色。最後，天虹科技董事長黃見駱分享先進半導體晶圓製造設備的全球布局經驗，點出台灣機械與半導體產業緊密共生的未來趨勢。

