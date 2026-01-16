去年多颱風襲擊 農村水保署新增多處土石流、大規模崩塌潛勢區

2026年土石流及大規模崩塌災害潛勢資料公開更新。（圖由農村水保署提供）

為避免土石流與大規模崩塌威脅人民生命財產，農業部農村水保署定期會更新相關潛勢圖，農村水保署今（16日）表示，經專家學者會議審認討論，土石流潛勢溪流增加8條，大規模崩塌潛勢區新增15處。

極端氣候已成日常，強降雨或連日豪雨容易造成山區土石流或大規模崩塌風險，農村水保署表示，去年歷經多個颱風與豪雨，進行新增調整及雨量警戒基準值檢討更新等作業，並更新全台土石流及大規模崩塌災害潛勢資料，土石流潛勢溪流共計1753條，其中新增計8條，分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、南投縣埔里鎮、彰化縣二水鄉、高雄市六龜區及高雄市桃源區。

農村水保署表示，大規模崩塌潛勢區共計94處，其中新增15處，分布於新北市坪林區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、苗栗縣卓蘭鎮、台中市和平區、南投縣信義鄉、嘉義縣竹崎鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉、台東縣海端鄉、台東縣卑南鄉、花蓮縣萬榮鄉。

農村水保署長陳俊言表示，氣候變遷下極端降雨發生頻率明顯增加，相關防災工作需超前部署，今年將定期召開防災整備會議，督導地方政府於5月汛期前依據公開資料校核更新疏散避難計畫及保全住戶清冊，確實掌握其轄內土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區影響範圍內所有保全住戶，並加強宣導及實作演練，以提升防災能量。

