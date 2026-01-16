為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    投資逾9億元 高雄首件公有市場用地「灣市38」BOT今動土

    2026/01/16 15:19 記者王榮祥／高雄報導
    高雄首件公有市場用地「灣市38」BOT今動土，此為灣市38模型。（經發局提供）

    高雄首件公有市場用地「灣市38」BOT今動土，此為灣市38模型。（經發局提供）

    投資超過9億元！高雄市政府聯手統一超商共同推動，高雄市首件公有市場用地「灣市38」BOT案今動土，預計2028年讓高雄榮總新生活圈生活機能再升級。

    動土典禮由高市副市長羅達生、統一超商協理李宗賢，多位議員、在地里長共同祈福起鏟，見證市長陳其邁上任後，首件公有市場用地BOT成功開發；灣市38將興建地下二層、地上六層的綜合型建築「悠活生活館」，預計2028完工營運，將為高雄榮總生活圈導入多元生活機能。

    羅達生表示，灣市38 BOT案為陳其邁市長任內，首件以市場用地BOT招商成功的案例，基地位處高雄榮民總醫院周邊，鄰近高鐵左營站，具備醫療、住宅與交通優勢，市府透過完善招商規劃與投資環境整備，藉由BOT公私協力模式，引進民間投資能量，成功吸引統一超商投資。

    統一超商指出，「悠活生活館」是市場空間的轉型，更是區域生活機能與商圈發展的新里程碑，以「航向大海的船」為設計，營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾日常生活所需，並規劃370席位停車空間，紓解周邊停車需求。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，感謝統一超商投資高雄，本案不僅投資超過9億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。

    高雄首件公有市場用地「灣市38」BOT今動土。（經發局提供）

    高雄首件公有市場用地「灣市38」BOT今動土。（經發局提供）

