    首頁 > 生活

    基隆區漁會年節禮盒超豐盛 主推國產三寶

    2026/01/16 15:35 記者盧賢秀／新北報導
    基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，免費宅配到家。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，免費宅配到家。（記者盧賢秀攝）

    農曆春節將近，基隆區漁會今年推出3款年節限定海鮮禮盒，針對不同家庭規模與送禮需求，挑選多款優質海產，有白鯧、鮑魚、龍虎斑、干貝、鱸魚等各種不同組合，而且免費宅配到家。

    今年漁會大樓外牆翻新「八斗子糖果屋」亮相，色彩繽紛，與正濱漁港的彩色屋相輝映，基隆區漁會即日起推出門市專屬活動，在區漁會拍照上傳至個人社群平台打卡分享，就送「鯖魚罐頭」，限量1000罐，希望民眾一起來感受「八斗子糖果屋」的繽紛魅力。

    基隆區漁會今年推出「珍品」、「團圓」與「吉祥」3種年節禮盒，價格從1680元、2680元至3680元。頂級的珍品禮盒有白鯧、龍虎斑、鮑魚、干貝、紅鰷和鱸魚等，份量最澎湃；2680元的團圓禮盒也有白鯧、鮑魚、蒲燒鰻魚龍虎斑適合中型家庭圍爐；1680元的吉祥禮盒有龍虎斑、鱸魚、軟絲等，是高CP值的入門首選，包含年菜必備魚種。

    基隆區漁會總幹事陳文欽表示，除了禮盒之外，門市銷售主推國產3寶，分別有龍虎斑、蒲燒鰻魚和鱸魚，龍虎斑肉質Q彈，蒲燒鰻魚加熱就很好吃，金目鱸魚拜拜或煮湯都很適合，而且價格親民。

    基隆區漁會年節禮盒，主推台灣「三寶」龍虎斑、蒲燒鰻魚和金目鱸魚。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會年節禮盒，主推台灣「三寶」龍虎斑、蒲燒鰻魚和金目鱸魚。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，免費宅配到家。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，免費宅配到家。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會門面改裝很濱紛，號稱八斗子糖果屋。民眾買漁獲打卡還可送限定禮盒。（記者盧賢秀攝）

    基隆區漁會門面改裝很濱紛，號稱八斗子糖果屋。民眾買漁獲打卡還可送限定禮盒。（記者盧賢秀攝）

